Нефть дорожает на фоне обострения на Ближнем Востоке - Reuters

В результате обострения ситуации на Ближнем Востоке 3 июня, в частности, из-за ударов Ирана по Кувейту и ударов США вблизи Ормузского пролива, цены на нефть выросли более чем на 2%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным кувейтских властей и государственных СМИ, полеты в Международном аэропорту Кувейта были приостановлены после того, как иранский беспилотник и ракетный удар повредили здание Терминала №1 аэропорта, а также дипломатические представительства ряда иностранных государств.

Впоследствии управление гражданской авиации Кувейта сообщило, что авиакомпания Kuwait Airways возобновляет полеты из Терминала № 4 после оценки ущерба и принятия мер безопасности.

Тем временем вооруженные силы Кувейта заявили, что с утра среды отследили и перехватили 13 баллистических ракет и 17 беспилотников в воздушном пространстве Кувейта, обломки которых упали в нескольких жилых районах.

Кроме того, войска США заявили, что две иранские ракеты, направленные на Кувейт, не долетели до цели или распались в полете, а несколько баллистических ракет не попали в свои цели в регионе.

Напомним

В среду, 3 июня, США и Иран совершили новый обмен военными ударами, что поставило под угрозу усилия по сохранению хрупкого прекращения огня на Ближнем Востоке.