Трамп підтвердив, що вдався до нецензурних висловлювань під час розмови з Нетаньягу через атаки на Ліван

Трамп підтвердив нецензурні висловлювання під час розмови з Нетаньягу через операції в Лівані. Президент США вимагає зупинити бойові дії для успіху мирних переговорів з Іраном.