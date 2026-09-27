Бейрут
Угода США та Ірану знизила інтенсивність боїв у Лівані, але Ізраїль не виводить війська. Влада закликає переселенців поки не повертатися додому.
ЦАХАЛ ліквідував Алі Муссу Дакдука на півдні Лівану. Він організовував операції проти Ізраїлю та атакував американські війська у 2007 році.
У західних регіонах Ірану скасували авіарейси через загрозу ескалації з Ізраїлем. Наразі повітряний простір країни повністю вільний від літаків.
Вища рада нацбезпеки Ірану попередила про неминучу помсту за ізраїльські удари по Бейруту. Тегеран назвав дії Ізраїлю порушенням червоних ліній.
Президент США обурився ударами по Лівану, які затримали підписання угоди з Іраном. Трамп попередив Нетаньягу про ризик залишитися без підтримки.
Трамп засудив удар Ізраїлю по Бейруту через підготовку мирної угоди з Іраном. Він закликав сторони припинити вогонь заради стабільності в регіоні.
Мохаммед-Багер Галібаф вважає, що ізраїльський удар по Бейруту підриває зобов'язання США. Іран наполягає на включенні Лівану до мирної угоди.
ЦАХАЛ атакував інфраструктуру Хезболли в Бейруті у відповідь на обстріли території Ізраїлю. Також ліквідовано командира підрозділу Сили Радвана.
ЦАХАЛ наказав евакуювати мешканців міста Тир через запуски ракет Хезболлою. Під загрозою опинився історичний квартал Аль-Хара зі списку ЮНЕСКО.
Тегеран випустив ракети по Ізраїлю у відповідь на ізраїльську атаку по житловому будинку в Бейруті. Це перший подібний обстріл за останні два місяці.
Вартість WTI знизилася до 95 доларів на тлі заяв США про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. Brent торгується по 98 доларів за барель.
Трамп підтвердив нецензурні висловлювання під час розмови з Нетаньягу через операції в Лівані. Президент США вимагає зупинити бойові дії для успіху мирних переговорів з Іраном.
Ізраїль продовжує удари по Лівану попри заклики Трампа не атакувати Бейрут. У Вашингтоні тривають переговори щодо повного припинення бойових дій.
Трамп спростував припинення діалогу з Іраном, заявивши про щоденні контакти. Він закликав Тегеран негайно укласти меморандум про взаєморозуміння.
Махмуд Коматі заявив про відмову припинити атаки на північ Ізраїлю в обмін на безпеку Бейрута. Група обіцяє сильнішу відповідь на будь-яку агресію.
Трамп заявив про продовження переговорів з Іраном попри повідомлення про їх зупинку. Нетаньягу запевнив його у відмові від введення військ до Бейрута.
Трамп заявив про "відведення військ" від Бейрута після розмови з Нетаньягу. Хезболла погодилася на взаємне припинення вогню через посередників.
Низка країн засудила ізраїльські удари по Лівану та закликала до дипломатії. Світова спільнота вимагає негайного припинення військової ескалації.
Тегеран припинив діалог через ізраїльські удари по Лівану. Іран вимагає виведення військ ЦАХАЛ та погрожує закриттям стратегічних морських проток.
У Вашингтоні розпочнуться переговори між Ліваном та Ізраїлем щодо продовження перемир'я. Під час дії поточної угоди вже загинуло понад 400 людей.
Між Ліваном та Ізраїлем почало діяти 10-денне перемир'я. Люди масово їдуть на південь, хоча армія попереджає про ізраїльську агресію та удари по цілях.
Угруповання Хезболла виступає проти прямих переговорів сторін у США. Бойовики не визнають угод і готові обговорювати зброю лише після виводу військ.
Президент Аун заявив про суверенне право держави вести переговори без сторонніх сил. У Бейруті та портах посилено заходи безпеки для запобігання контрабанді зброї.
Папа Римський закликав зупинити бойові дії в Лівані через моральний обов'язок захисту людей. Ізраїль посилив атаки на півдні країни та наземні операції.
У Тель-Авіві, Парижі та інших містах пройшли мітинги за та проти війни з Іраном. Протестувальники закликали зупинити військову машину та змінити режим.
Беньямін Нетаньягу доручив уряду розпочати переговори з Ліваном найближчим часом. Сторони обговорять демілітаризацію угруповання та мирні відносини.
Ізраїльська армія знищила Алі Юсуфа Харші, який був радником Наїма Кассема. Також у Лівані завдано ударів по складах зброї та пунктах пропуску бойовиків.
Іранська Революційна гвардія опублікувала карти мінування Ормузької протоки. Це спричинило стрибок цін на нафту та поставило під загрозу перемир'я.
Ізраїль за 10 хвилин атакував понад 100 командних центрів та штабів Хезболли. Операцію готували кілька тижнів на основі точних розвідувальних даних.
ЦАХАЛ завершив хвилю атак на іранські ракетні об'єкти та залишається в готовності. Попри перемир'я з Тегераном, Ізраїль атакує Хезболлу в Лівані.