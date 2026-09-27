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Бейрут

Столиця Лівану
Бейрут - одне з найдавніших безперервно заселених міст світу: його згадують ще в дипломатичному листуванні XIV століття до н. е. За римських часів місто прославилося школою права, яка вважалася однією з найкращих в імперії, аж доки її не зруйнував землетрус і цунамі 551 року. Після арабського завоювання VII століття Бейрут пройшов через владу різних мусульманських династій та Османської імперії. У 1920 році французька мандатна адміністрація зробила Бейрут столицею новоствореного Великого Лівану, а 1943-го місто стало столицею незалежної держави. Громадянська війна 1975–1990 років завдала місту величезних руйнувань, а вибух у порту 2020 року став однією з наймасштабніших неядерних катастроф в історії. Тоді у порту вибухнув вантаж з тисячами тонн аміачної селітри. Від вибуху загинуло понад дві сотні осіб. Кількість населення міста за різними оцінками становить від 900 до 2 млн осіб.
635
Арабське завоювання
1920
Столиця французького мандату Великий Ліван
1943
Столиця незалежного Лівану
1975–1990
Руйнування під час громадянської війни
2020
Вибух у порту Бейрута
Новини по темi
Після угоди США та Ірану в Лівані зменшились бої, але ситуація залишається напруженою

Угода США та Ірану знизила інтенсивність боїв у Лівані, але Ізраїль не виводить війська. Влада закликає переселенців поки не повертатися додому.

Війна в Україні • 15 червня, 13:31 • 5301 перегляди
В Ізраїлі заявили про ліквідацію високопоставленого командира "Хезболли" під час удару по ЛівануVideo

ЦАХАЛ ліквідував Алі Муссу Дакдука на півдні Лівану. Він організовував операції проти Ізраїлю та атакував американські війська у 2007 році.

Світ • 14 червня, 20:09 • 5297 перегляди
ЗМІ повідомляють про скасування рейсів у західних районах Ірану

У західних регіонах Ірану скасували авіарейси через загрозу ескалації з Ізраїлем. Наразі повітряний простір країни повністю вільний від літаків.

Війна в Україні • 14 червня, 19:40 • 6881 перегляди
Іран назвав "неминучою" відповідь Ізраїлю за удари по Бейруту

Вища рада нацбезпеки Ірану попередила про неминучу помсту за ізраїльські удари по Бейруту. Тегеран назвав дії Ізраїлю порушенням червоних ліній.

Світ • 14 червня, 18:18 • 5334 перегляди
Трамп провів гарячу розмову із Нетаньягу після атаки на Бейрут: не стримував гніву і лайки

Президент США обурився ударами по Лівану, які затримали підписання угоди з Іраном. Трамп попередив Нетаньягу про ризик залишитися без підтримки.

Політика • 14 червня, 18:04 • 7042 перегляди
Трамп заявив, що напад Ізраїлю на Бейрут "не мав статися"Photo

Трамп засудив удар Ізраїлю по Бейруту через підготовку мирної угоди з Іраном. Він закликав сторони припинити вогонь заради стабільності в регіоні.

Світ • 14 червня, 15:27 • 5064 перегляди
В Ірані заявили, що ізраїльський удар по Бейруту може підірвати переговори зі США щодо припинення війни

Мохаммед-Багер Галібаф вважає, що ізраїльський удар по Бейруту підриває зобов'язання США. Іран наполягає на включенні Лівану до мирної угоди.

Світ • 14 червня, 14:04 • 4694 перегляди
Ізраїль атакував територію Лівану напередодні переговорів США та Ірану

ЦАХАЛ атакував інфраструктуру Хезболли в Бейруті у відповідь на обстріли території Ізраїлю. Також ліквідовано командира підрозділу Сили Радвана.

Світ • 14 червня, 12:49 • 12468 перегляди
Ізраїль наказав евакуювати мешканців стародавнього міста Тир у Лівані

ЦАХАЛ наказав евакуювати мешканців міста Тир через запуски ракет Хезболлою. Під загрозою опинився історичний квартал Аль-Хара зі списку ЮНЕСКО.

Світ • 10 червня, 01:59 • 4409 перегляди
Іран уперше з квітня випустив ракети по Ізраїлю

Тегеран випустив ракети по Ізраїлю у відповідь на ізраїльську атаку по житловому будинку в Бейруті. Це перший подібний обстріл за останні два місяці.

Світ • 7 червня, 19:52 • 6253 перегляди
Нафта подешевшала до $95 після повідомлень про домовленість щодо припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

Вартість WTI знизилася до 95 доларів на тлі заяв США про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. Brent торгується по 98 доларів за барель.

Економіка • 4 червня, 03:17 • 8985 перегляди
Трамп підтвердив, що вдався до нецензурних висловлювань під час розмови з Нетаньягу через атаки на Ліван

Трамп підтвердив нецензурні висловлювання під час розмови з Нетаньягу через операції в Лівані. Президент США вимагає зупинити бойові дії для успіху мирних переговорів з Іраном.

Світ • 3 червня, 12:12 • 3829 перегляди
Ізраїль продовжив удари по Лівану попри заклик Трампа не атакувати Бейрут

Ізраїль продовжує удари по Лівану попри заклики Трампа не атакувати Бейрут. У Вашингтоні тривають переговори щодо повного припинення бойових дій.

Світ • 2 червня, 23:16 • 4399 перегляди
Трамп відкидає "неправдиві" повідомлення про зупинку мирних переговорів між США та Іраном

Трамп спростував припинення діалогу з Іраном, заявивши про щоденні контакти. Він закликав Тегеран негайно укласти меморандум про взаєморозуміння.

Світ • 2 червня, 17:55 • 5386 перегляди
"Хезболла" не погодиться на "часткове припинення вогню" з Ізраїлем - ЗМІ

Махмуд Коматі заявив про відмову припинити атаки на північ Ізраїлю в обмін на безпеку Бейрута. Група обіцяє сильнішу відповідь на будь-яку агресію.

Світ • 2 червня, 17:21 • 3700 перегляди
Трамп заявив, що переговори з Іраном продовжуються "швидкими темпами"

Трамп заявив про продовження переговорів з Іраном попри повідомлення про їх зупинку. Нетаньягу запевнив його у відмові від введення військ до Бейрута.

Світ • 1 червня, 18:34 • 3915 перегляди
Війська у Бейрут не поїдуть: Трамп поговорив із прем'єром Ізраїлю

Трамп заявив про "відведення військ" від Бейрута після розмови з Нетаньягу. Хезболла погодилася на взаємне припинення вогню через посередників.

Світ • 1 червня, 18:00 • 4401 перегляди
Країни Близького Сходу та Європи засудили військові дії Ізраїлю в Лівані – CNN

Низка країн засудила ізраїльські удари по Лівану та закликала до дипломатії. Світова спільнота вимагає негайного припинення військової ескалації.

Світ • 1 червня, 16:40 • 4072 перегляди
Іран призупиняє переговори зі США на знак протесту проти ударів Ізраїлю по Лівану - ЗМІ

Тегеран припинив діалог через ізраїльські удари по Лівану. Іран вимагає виведення військ ЦАХАЛ та погрожує закриттям стратегічних морських проток.

Політика • 1 червня, 14:06 • 4683 перегляди
Ліван та Ізраїль проведуть нові переговори в США на тлі завершення терміну припинення вогню

У Вашингтоні розпочнуться переговори між Ліваном та Ізраїлем щодо продовження перемир'я. Під час дії поточної угоди вже загинуло понад 400 людей.

Світ • 14 травня, 07:10 • 4156 перегляди
Між Ізраїлем та Ліваном розпочалося 10-денне перемир'я на тлі заяв Бейрута про "порушення"

Між Ліваном та Ізраїлем почало діяти 10-денне перемир'я. Люди масово їдуть на південь, хоча армія попереджає про ізраїльську агресію та удари по цілях.

Світ • 17 квітня, 06:58 • 3575 перегляди
У "Хезболлі" заявили, що не дотримуватимуться жодних угод Лівану та Ізраїлю у США

Угруповання Хезболла виступає проти прямих переговорів сторін у США. Бойовики не визнають угод і готові обговорювати зброю лише після виводу військ.

Світ • 14 квітня, 12:15 • 4525 перегляди
Ліван очікує припинення вогню після завтрашніх переговорів з Ізраїлем

Президент Аун заявив про суверенне право держави вести переговори без сторонніх сил. У Бейруті та портах посилено заходи безпеки для запобігання контрабанді зброї.

Світ • 13 квітня, 16:43 • 7665 перегляди
Папа Римський закликав до припинення вогню в Лівані

Папа Римський закликав зупинити бойові дії в Лівані через моральний обов'язок захисту людей. Ізраїль посилив атаки на півдні країни та наземні операції.

Суспільство • 12 квітня, 16:40 • 6824 перегляди
Глобальні протести проти війни в Ірані тривають на тлі провалу мирних переговорів - ЗМІ

У Тель-Авіві, Парижі та інших містах пройшли мітинги за та проти війни з Іраном. Протестувальники закликали зупинити військову машину та змінити режим.

Світ • 12 квітня, 14:28 • 5498 перегляди
Ізраїль проведе прямі переговори з Ліваном, спрямовані на роззброєння "Хезболли"

Беньямін Нетаньягу доручив уряду розпочати переговори з Ліваном найближчим часом. Сторони обговорять демілітаризацію угруповання та мирні відносини.

Політика • 9 квітня, 17:35 • 4156 перегляди
Ізраїль заявив про ліквідацію помічника лідера "Хезболли"

Ізраїльська армія знищила Алі Юсуфа Харші, який був радником Наїма Кассема. Також у Лівані завдано ударів по складах зброї та пунктах пропуску бойовиків.

Світ • 9 квітня, 10:21 • 3006 перегляди
В Ірані показали схему можливо встановлених Тегераном морських мін в Ормузькій протоці - AP

Іранська Революційна гвардія опублікувала карти мінування Ормузької протоки. Це спричинило стрибок цін на нафту та поставило під загрозу перемир'я.

Світ • 9 квітня, 06:30 • 5228 перегляди
ЦАХАЛ завдав наймасштабнішого удару по об’єктах Хезболли у Бейруті та інших містах Лівану

Ізраїль за 10 хвилин атакував понад 100 командних центрів та штабів Хезболли. Операцію готували кілька тижнів на основі точних розвідувальних даних.

Світ • 8 квітня, 12:27 • 3370 перегляди
Ізраїль заявив про припинення ударів по Ірану, але продовжує боротьбу з "Хезболлою" в Лівані - що відомо

ЦАХАЛ завершив хвилю атак на іранські ракетні об'єкти та залишається в готовності. Попри перемир'я з Тегераном, Ізраїль атакує Хезболлу в Лівані.

Світ • 8 квітня, 09:59 • 3701 перегляди