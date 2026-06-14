В Израиле заявили о ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлы» в ходе удара по Ливану
Киев • УНН
ЦАХАЛ ликвидировал Али Муссу Дакдука на юге Ливана. Он организовывал операции против Израиля и атаковал американские войска в 2007 году.
Израильские военные заявили о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы" в результате удара по южному Ливану, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По данным Армии обороны Израиля, целью удара в пятницу в районе к югу от реки Литани стал Али Мусса Дакдук.
В заявлении говорится, что он "был источником знаний и обладал обширным оперативным опытом".
Армия обороны Израиля также заявила, что в последние годы он "играл центральную роль в организации террористических атак и боевых операций против Израиля и солдат ЦАХАЛ".
В приведенном ниже сообщении посла Израиля в США говорится, что он "лично несет ответственность за террористическую атаку 2007 года, направленную против американских войск".
"Он больше не будет терроризировать американские войска, а также народы Израиля и Ливана", — заявил Иехиэль Лейтер.
Напомним
Израиль нанес удары по объектам инфраструктуры группировки "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте.