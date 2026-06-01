Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются "быстрыми темпами"

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном вопреки сообщениям об их остановке. Нетаньяху заверил его в отказе от ввода войск в Бейрут.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на то, что иранские государственные СМИ ранее в тот же день утверждали о приостановке переговоров Тегераном из-за израильских атак в Ливане, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются быстрыми темпами", - заявил Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп и администрация заявляли, что часто получают противоречивые сообщения от Ирана как в публичном, так и в частном порядке.

Незадолго до своего обещания о продолжении переговоров Трамп также опубликовал в Truth Social сообщение о продуктивной беседе с Биньямином Нетаньяху, во время которой израильский премьер-министр заявил, что не будет направлять войска в Бейрут.

Антонина Туманова

