Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются "быстрыми темпами"
Киев • УНН
Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном вопреки сообщениям об их остановке. Нетаньяху заверил его в отказе от ввода войск в Бейрут.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на то, что иранские государственные СМИ ранее в тот же день утверждали о приостановке переговоров Тегераном из-за израильских атак в Ливане, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются быстрыми темпами", - заявил Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп и администрация заявляли, что часто получают противоречивые сообщения от Ирана как в публичном, так и в частном порядке.
Незадолго до своего обещания о продолжении переговоров Трамп также опубликовал в Truth Social сообщение о продуктивной беседе с Биньямином Нетаньяху, во время которой израильский премьер-министр заявил, что не будет направлять войска в Бейрут.
