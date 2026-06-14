СМИ сообщают об отмене рейсов в западных районах Ирана
Киев • УНН
В западных регионах Ирана отменили авиарейсы из-за угрозы эскалации с Израилем. На данный момент воздушное пространство страны полностью свободно от самолетов.
В западных районах Ирана отменили авиарейсы, в настоящее время в воздушном пространстве нет самолетов, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По последним данным отслеживания, воздушное пространство Ирана свободно от воздушного движения.
Полуофициальное информационное агентство страны Tasnim сообщает об отмене рейсов в западных районах Ирана до дальнейшего уведомления.
Трамп провел горячий разговор с Нетаньяху после атаки на Бейрут: не сдерживал гнева и ругани14.06.26, 21:04 • 2750 просмотров
Это произошло на фоне заявления израильских военных о готовности к возможному обстрелу своей территории в ближайшее время.
Подобный шаг со стороны Ирана стал бы ответом на нападение Израиля на Бейрут, после которого Тегеран пообещал "решительный ответ".
Иран назвал «неизбежным» ответ Израилю за удары по Бейруту14.06.26, 21:18 • 2328 просмотров
Напомним
Израиль нанес удары по объектам инфраструктуры группировки "Хезболла" в районе Дахия в Бейруте.