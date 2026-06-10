Израиль приказал эвакуировать жителей древнего города Тир в Ливане

Израильская армия издала приказ об эвакуации жителей ливанского города Тир, в частности исторического христианского квартала Аль-Хара, который впервые попал в зону эвакуации с начала нынешней военной операции против группировки "Хезболла". Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

По данным издания, израильские военные заявляют, что боевики "Хезболлы" используют районы Тира для запуска ракет и беспилотников по территории Израиля. После объявления эвакуации часть жителей покинула город и отправилась в Бейрут и другие более безопасные районы страны. В то же время многие люди, особенно пожилого возраста, решили остаться.

Я никогда не представляла, что могу покинуть Аль-Хару. Это безопасная зона. Мы не вооружены – рассказала местная жительница Джанетт Барбур.

По ее словам, она выехала вместе с дочерью, в то время как муж и сын остались, чтобы присматривать за семейным бизнесом.

Исторический район под угрозой

Тир считается одним из древнейших городов мира и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город был основан финикийцами более 4700 лет назад и неоднократно переживал осады и войны. В последние годы район Аль-Хара был популярен среди туристов благодаря исторической застройке и средиземноморским пляжам.

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Местные жители сообщают о массовом выезде населения после начала ударов.

Впервые многие семьи покинули Аль-Хару. Мы боимся, это естественно, но решили остаться – сказал работник одного из отелей города.

Люди покидают дома из-за боевых действий

Часть жителей уже второй раз за последние годы вынуждена покидать свои дома. Учительница английского языка Лили Хавила рассказала, что ее семья эвакуировалась после новых атак, а судьба их квартиры на данный момент неизвестна.

Другая жительница города, Сана Абу Зейд, сообщила, что во время разговора узнала об ударе по ее улице.

Мы обеспокоены. Надеемся, что скоро сможем вернуться домой – сказала она.

По ее словам, в результате обстрела погибли по меньшей мере восемь человек.

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