Израиль проведет прямые переговоры с Ливаном, направленные на разоружение "Хезболлы"
Киев • УНН
Биньямин Нетаньяху поручил правительству начать переговоры с Ливаном в ближайшее время. Стороны обсудят демилитаризацию группировки и мирные отношения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к началу прямых переговоров с Ливаном. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
По словам главы правительства, соответствующее поручение уже получил Кабинет министров, и процесс должен стартовать в ближайшее время.
"В свете повторных обращений Ливана о начале прямых переговоров с Израилем, – сказал Нетаньяху, – я поручил правительству вчера начать прямые переговоры с Ливаном как можно скорее".
Переговоры "сосредоточатся на разоружении "Хезболлы" и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном".
Нетаньяху также отметил, что Израиль "ценит сегодняшний призыв премьер-министра Ливана к демилитаризации Бейрута".
