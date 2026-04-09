Израиль проведет прямые переговоры с Ливаном, направленные на разоружение "Хезболлы"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к началу прямых переговоров с Ливаном. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

По словам главы правительства, соответствующее поручение уже получил Кабинет министров, и процесс должен стартовать в ближайшее время.

"В свете повторных обращений Ливана о начале прямых переговоров с Израилем, – сказал Нетаньяху, – я поручил правительству вчера начать прямые переговоры с Ливаном как можно скорее".

Переговоры "сосредоточатся на разоружении "Хезболлы" и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном".

Нетаньяху также отметил, что Израиль "ценит сегодняшний призыв премьер-министра Ливана к демилитаризации Бейрута".

