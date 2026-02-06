Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии дополнительные взносы в программу PURL и укрепление ПВО

$43.140.03
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
11:00 • 13121 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
09:41 • 13234 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 16370 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
5 февраля, 15:05 • 56230 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
5 февраля, 14:39 • 51466 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 40124 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 52170 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
5 февраля, 10:05 • 95927 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35597 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Республиканцы опасаются потерять контроль над Конгрессом из-за политики Трампа - The Hill
6 февраля, 04:06
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров
6 февраля, 04:30
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ
08:45
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW
09:36
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
11:15
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
11:00 • 13121 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
5 февраля, 20:38
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
5 февраля, 15:05 • 56230 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 10:05 • 95927 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
5 февраля, 13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
5 февраля, 11:46
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок
4 февраля, 23:05
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Отопление
Золото

Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии дополнительные взносы в программу PURL и укрепление ПВО

Киев • УНН

 182 просмотра

Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, обсудив потребности Украины в ракетах для ПВО и дополнительные взносы в программу PURL. Эстония рассматривает возможность увеличения взносов и продолжает реализацию гуманитарных проектов.

Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии дополнительные взносы в программу PURL и укрепление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. Глава государства проинформировал о потребностях Украины, прежде всего о необходимости дополнительных ракет для ПВО, а также о потребности в дополнительных взносах в программу PURL, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Мы благодарны за энергетические пакеты, прежде всего энергетическую поддержку, которая является ключевой для нас во время всех этих ужасных атак по нашей энергетической инфраструктуре. В любом случае мы должны быть сильными на поле боя также, и поэтому второе – это то, что мы очень благодарны за все ваши военные пакеты помощи", – отметил Глава государства.

Владимир Зеленский и Маргус Цахкна обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и сотрудничество с партнерами в рамках Коалиции желающих. Президент проинформировал о потребностях Украины, прежде всего о необходимости дополнительных ракет для ПВО.

Эстония с 24 февраля закрывает ночное движение на границе с россией
06.02.26, 09:31

Глава государства отметил участие Эстонии в программе PURL, благодаря которой Украина имеет возможность закупать ракеты для ПВО в США. Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас мы нуждаемся в дополнительных взносах в PURL. По словам министра иностранных дел, Эстония рассматривает такую возможность.

Маргус Цахкна также отметил, что его страна продолжает реализацию гуманитарных проектов. В частности, накануне он принял участие в открытии реконструированного жилого дома для внутренне перемещенных лиц в Овруче для ста человек и укрытия реабилитационного центра в Житомире. В планах – строительство укрытий для детского сада и людей с особыми потребностями.

Глава МИД Эстонии призывает ускорить принятие 20-го пакета санкций против РФ
29.01.26, 00:35

"Для меня это были особенно эмоциональные события, потому что очень важно увидеть собственными глазами, как небольшие дела, которые мы делаем, значат так много. И я уверен, что мы и в дальнейшем будем вас поддерживать. Также вы знаете, что наше Министерство обороны уже согласовало вам помощь по списку необходимых вещей, в которых вы нуждаетесь в этом году", – отметил министр иностранных дел.

Отдельно обсудили дипломатическую работу: встречи украинской, американской и российской сторон в Абу-Даби и подготовку к следующим переговорам.

Эстония призывает ЕС снять фискальные ограничения для финансирования Украины
13.01.26, 20:42

Кроме того, речь шла также о шагах, которые могут принудить Россию к миру и помочь дипломатическим усилиям. В частности, рассмотрели финализацию 20-го пакета санкций Европейского Союза и блокирование российского танкерного флота.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Недвижимость
Санкции
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
«Коалиция желающих»
Электроэнергия
Абу-Даби
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
Житомир