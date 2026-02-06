Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии дополнительные взносы в программу PURL и укрепление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. Глава государства проинформировал о потребностях Украины, прежде всего о необходимости дополнительных ракет для ПВО, а также о потребности в дополнительных взносах в программу PURL, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Мы благодарны за энергетические пакеты, прежде всего энергетическую поддержку, которая является ключевой для нас во время всех этих ужасных атак по нашей энергетической инфраструктуре. В любом случае мы должны быть сильными на поле боя также, и поэтому второе – это то, что мы очень благодарны за все ваши военные пакеты помощи", – отметил Глава государства.

Владимир Зеленский и Маргус Цахкна обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и сотрудничество с партнерами в рамках Коалиции желающих. Президент проинформировал о потребностях Украины, прежде всего о необходимости дополнительных ракет для ПВО.

Глава государства отметил участие Эстонии в программе PURL, благодаря которой Украина имеет возможность закупать ракеты для ПВО в США. Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас мы нуждаемся в дополнительных взносах в PURL. По словам министра иностранных дел, Эстония рассматривает такую возможность.

Маргус Цахкна также отметил, что его страна продолжает реализацию гуманитарных проектов. В частности, накануне он принял участие в открытии реконструированного жилого дома для внутренне перемещенных лиц в Овруче для ста человек и укрытия реабилитационного центра в Житомире. В планах – строительство укрытий для детского сада и людей с особыми потребностями.

"Для меня это были особенно эмоциональные события, потому что очень важно увидеть собственными глазами, как небольшие дела, которые мы делаем, значат так много. И я уверен, что мы и в дальнейшем будем вас поддерживать. Также вы знаете, что наше Министерство обороны уже согласовало вам помощь по списку необходимых вещей, в которых вы нуждаетесь в этом году", – отметил министр иностранных дел.

Отдельно обсудили дипломатическую работу: встречи украинской, американской и российской сторон в Абу-Даби и подготовку к следующим переговорам.

Кроме того, речь шла также о шагах, которые могут принудить Россию к миру и помочь дипломатическим усилиям. В частности, рассмотрели финализацию 20-го пакета санкций Европейского Союза и блокирование российского танкерного флота.