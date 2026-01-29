$42.960.17
19:02 • 7364 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 11806 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 11057 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 11395 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 14904 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 17379 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 13180 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24545 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24031 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27891 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Глава МИД Эстонии призывает ускорить принятие 20-го пакета санкций против РФ

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна призвал ЕС ускорить принятие 20-го пакета санкций против РФ. Он отметил ухудшение состояния российской экономики и падение нефтегазовых доходов.

Глава МИД Эстонии призывает ускорить принятие 20-го пакета санкций против РФ
Фото: AP

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с призывом к Европейскому Союзу активизировать работу над новым пакетом ограничений против российской экономики. Соответствующее заявление он сделал накануне заседания Совета по иностранным делам ЕС, запланированного на четверг, 29 января, подчеркнув необходимость усиления давления на агрессора. Об этом пишет УНН.

Детали

Цахкна подкрепил свой призыв данными об ухудшении состояния российской экономики, которая сейчас сталкивается со стагнацией, высокой инфляцией и быстрым истощением ликвидных активов Фонда национального благосостояния. Министр обратил внимание на то, что в прошлом месяце нефтегазовые доходы России упали на 22%, достигнув самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения, что подтверждает эффективность предыдущих санкционных шагов.

Выводы очень ясны. Санкции работают – и мы должны еще сильнее бить по российской экономике, быстро приняв 20-й пакет санкций ЕС. Это будет моим ключевым призывом завтра на Совете по иностранным делам

– заявил глава эстонского МИД.

Он убежден, что новый пакет должен стать очередным ударом по способности кремля финансировать военную машину. 

В ЕС дали "зеленый свет" новым санкциям против представителей Ирана и россии: кого и за что они коснутся28.01.26, 18:06 • 2516 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Европейский Союз
Эстония