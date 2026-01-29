Глава МИД Эстонии призывает ускорить принятие 20-го пакета санкций против РФ

Фото: AP

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с призывом к Европейскому Союзу активизировать работу над новым пакетом ограничений против российской экономики. Соответствующее заявление он сделал накануне заседания Совета по иностранным делам ЕС, запланированного на четверг, 29 января, подчеркнув необходимость усиления давления на агрессора. Об этом пишет УНН.

Детали

Цахкна подкрепил свой призыв данными об ухудшении состояния российской экономики, которая сейчас сталкивается со стагнацией, высокой инфляцией и быстрым истощением ликвидных активов Фонда национального благосостояния. Министр обратил внимание на то, что в прошлом месяце нефтегазовые доходы России упали на 22%, достигнув самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения, что подтверждает эффективность предыдущих санкционных шагов.

Выводы очень ясны. Санкции работают – и мы должны еще сильнее бить по российской экономике, быстро приняв 20-й пакет санкций ЕС. Это будет моим ключевым призывом завтра на Совете по иностранным делам – заявил глава эстонского МИД.

Он убежден, что новый пакет должен стать очередным ударом по способности кремля финансировать военную машину.

