Глава МЗС Естонії закликає прискорити ухвалення 20-го пакета санкцій проти рф

Фото: AP

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна виступив із закликом до Європейського Союзу активізувати роботу над новим пакетом обмежень проти російської економіки. Відповідну заяву він зробив напередодні засідання Ради із закордонних справ ЄС, запланованого на четвер, 29 січня, наголосивши на необхідності посилення тиску на агресора. Про це пише УНН.

Деталі

Тсахкна підкріпив свій заклик даними про погіршення стану російської економіки, яка зараз стикається зі стагнацією, високою інфляцією та швидким виснаженням ліквідних активів Фонду національного добробуту. Міністр звернув увагу на те, що минулого місяця нафтогазові доходи росії впали на 22%, досягнувши найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення, що підтверджує ефективність попередніх санкційних кроків.

Висновки дуже зрозумілі. Санкції працюють – і ми маємо ще сильніше бити по російській економіці, швидко ухваливши 20-й пакет санкцій ЄС. Це буде моїм ключовим закликом завтра на Раді із закордонних справ – заявив глава естонського МЗС.

Він переконаний, що новий пакет має стати черговим ударом по здатності кремля фінансувати військову машину.

