19:02
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Глава МЗС Естонії закликає прискорити ухвалення 20-го пакета санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна закликав ЄС прискорити ухвалення 20-го пакета санкцій проти рф. Він наголосив на погіршенні стану російської економіки та падінні нафтогазових доходів.

Глава МЗС Естонії закликає прискорити ухвалення 20-го пакета санкцій проти рф
Фото: AP

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна виступив із закликом до Європейського Союзу активізувати роботу над новим пакетом обмежень проти російської економіки. Відповідну заяву він зробив напередодні засідання Ради із закордонних справ ЄС, запланованого на четвер, 29 січня, наголосивши на необхідності посилення тиску на агресора. Про це пише УНН.

Деталі

Тсахкна підкріпив свій заклик даними про погіршення стану російської економіки, яка зараз стикається зі стагнацією, високою інфляцією та швидким виснаженням ліквідних активів Фонду національного добробуту. Міністр звернув увагу на те, що минулого місяця нафтогазові доходи росії впали на 22%, досягнувши найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення, що підтверджує ефективність попередніх санкційних кроків.

Висновки дуже зрозумілі. Санкції працюють – і ми маємо ще сильніше бити по російській економіці, швидко ухваливши 20-й пакет санкцій ЄС. Це буде моїм ключовим закликом завтра на Раді із закордонних справ

– заявив глава естонського МЗС.

Він переконаний, що новий пакет має стати черговим ударом по здатності кремля фінансувати військову машину. 

Степан Гафтко

