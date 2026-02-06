$43.140.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський обговорив з главою МЗС Естонії додаткові внески у програму PURL та зміцнення ППО

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, обговоривши потреби України в ракетах для ППО та додаткові внески у програму PURL. Естонія розглядає можливість збільшення внесків та продовжує реалізацію гуманітарних проєктів.

Зеленський обговорив з главою МЗС Естонії додаткові внески у програму PURL та зміцнення ППО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною. Глава держави поінформував про потреби України, передусім про необхідність додаткових ракет для ППО, а також про потребу в додаткових внесках у програму PURL, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

"Ми вдячні за енергетичні пакети, насамперед енергетичну підтримку, яка є ключовою для нас під час усіх цих жахливих атак по нашій енергетичній інфраструктурі. У будь-якому випадку ми маємо бути сильними на полі бою також, і тому друге – це те, що ми дуже вдячні за всі ваші військові пакети допомоги", – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський і Маргус Цахкна обговорили подальшу оборонну підтримку України та співпрацю з партнерами в межах Коаліції охочих. Президент поінформував про потреби України, передусім про необхідність додаткових ракет для ППО.

Глава держави відзначив участь Естонії у програмі PURL, завдяки якій Україна має змогу закуповувати ракети для ППО у США. Володимир Зеленський наголосив, що зараз ми потребуємо додаткових внесків у PURL. За словами міністра закордонних справ, Естонія розглядає таку можливість.

Маргус Цахкна також зазначив, що його країна продовжує реалізацію гуманітарних проєктів. Зокрема, напередодні він взяв участь у відкритті реконструйованого житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб в Овручі для ста людей та укриття реабілітаційного центру в Житомирі. У планах – будівництво укриттів для дитячого садочка та людей з особливими потребами.

"Для мене це були особливо емоційні події, тому що дуже важливо побачити на власні очі, як невеличкі справи, які ми робимо, означають так багато. І я впевнений, що ми й надалі вас підтримуватимемо. Також ви знаєте, що наше Міністерство оборони вже узгодило вам допомогу за списком необхідних речей, яких ви потребуєте цього року", – зауважив міністр закордонних справ.

Окремо обговорили дипломатичну роботу: зустрічі української, американської та російської сторін в Абу-Дабі та підготовку до наступних перемовин.

Крім того, ішлося також про кроки, які можуть примусити Росію до миру й допомогти дипломатичним зусиллям. Зокрема, розглянули фіналізацію 20-го пакета санкцій Європейського Союзу та блокування російського танкерного флоту.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
