В Украине снижается потребление электроэнергии: излишки аварийно продают в Польшу
Киев • УНН
Украина в экстренном порядке экспортировала избыток электроэнергии в Польшу из-за более низкого, чем ожидалось, потребления, несмотря на более прохладные температуры.
В Украине активно сокращается потребление электроэнергии, поэтому избыток приходится аварийно продавать в Польшу. об этом заявили в пресс-службе Национальной энергетической компании "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
Потребление
Несмотря на снижение среднесуточной температуры на 1,1°C, потребление электроэнергии постепенно уменьшается.
В частности, 27 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован около 19:00. Он был на 0,8% ниже, чем в понедельник 26 февраля.
Сегодня, 28 февраля, по состоянию на 09:30, уровень потребления электроэнергии на 0,9% ниже соответствующего показателя понедельника 26 февраля
Производство электроэнергии
Отмечается, что электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.
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В частности, вчера 27 февраля в энергосистеме в дневные часы образовался профицит, то есть избыток, электроэнергии.
Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, с 11:00 до 16:00 оказывал аварийную помощь, покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 1661 МВт*ч. Кроме того, с 12:05 до 13:30 ограничивалась работа электростанций на ВИЭ
В течение суток в аварийный ремонт выводился один энергоблок на тепловой электростанции. После проведения ремонтных работ блок выведен в резерв.
Экспорт/Импорт
Экспорт сегодня осуществляется в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 3 806 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 325 МВт.
Импорт электроэнергии осуществляется в основном в вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Молдовы, Румынии. Общий объем 1 667 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 603 МВт
Отмечается, что с 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.
Сети "Укрэнерго" и облэнерго
Общая пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса.
Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 372 населенных пункта. В результате обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго и обесточивание потребителей в Донецкой, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях. В г. Херсон восстановлено энергопитание 9 634 потребителям, которые были обесточены из-за боевых действий
По техническим причинам есть обесточивание в Днепропетровской области, продолжаются ремонтные работы.
Напомним
Благодаря стабильной работе энергосистемы в январе предприятия увеличили потребление электроэнергии более чем на 27% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
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