В Украине снижается потребление электроэнергии: излишки аварийно продают в Польшу

В Украине активно сокращается потребление электроэнергии, поэтому избыток приходится аварийно продавать в Польшу. об этом заявили в пресс-службе Национальной энергетической компании "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

Потребление

Несмотря на снижение среднесуточной температуры на 1,1°C, потребление электроэнергии постепенно уменьшается.

В частности, 27 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован около 19:00. Он был на 0,8% ниже, чем в понедельник 26 февраля.

Сегодня, 28 февраля, по состоянию на 09:30, уровень потребления электроэнергии на 0,9% ниже соответствующего показателя понедельника 26 февраля - резюмировали в "Укрэнерго".

Производство электроэнергии

Отмечается, что электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

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В частности, вчера 27 февраля в энергосистеме в дневные часы образовался профицит, то есть избыток, электроэнергии.

Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, с 11:00 до 16:00 оказывал аварийную помощь, покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 1661 МВт*ч. Кроме того, с 12:05 до 13:30 ограничивалась работа электростанций на ВИЭ - заявили в энергетической компании.

В течение суток в аварийный ремонт выводился один энергоблок на тепловой электростанции. После проведения ремонтных работ блок выведен в резерв.

Экспорт/Импорт

Экспорт сегодня осуществляется в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 3 806 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 325 МВт.

Импорт электроэнергии осуществляется в основном в вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Молдовы, Румынии. Общий объем 1 667 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 603 МВт - объяснили в "Укрэнерго".

Отмечается, что с 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Сети "Укрэнерго" и облэнерго

Общая пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса.

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 372 населенных пункта. В результате обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго и обесточивание потребителей в Донецкой, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях. В г. Херсон восстановлено энергопитание 9 634 потребителям, которые были обесточены из-за боевых действий - резюмировали в компании.

По техническим причинам есть обесточивание в Днепропетровской области, продолжаются ремонтные работы.

Напомним

Благодаря стабильной работе энергосистемы в январе предприятия увеличили потребление электроэнергии более чем на 27% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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