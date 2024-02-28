В Україні знижується споживання електроенергії: надлишки аварійно продають до Польщі

В Україні активно скорочується споживання електроенергії, тож надлишок доводиться аварійно продавати до Польщі. про це заявили в пресслужбі Національної енергетичної компанії "Укренерго", пише УНН.

Деталі

Споживання

Попри зниження середньодобової температури на 1,1°C, споживання електроенергії поступово зменшується.

Зокрема, 27 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 19:00. Він був на 0,8% нижче, ніж у понеділок 26 лютого.

Сьогодні, 28 лютого, станом на 09:30, рівень споживання електроенергії на 0,9% нижчий за відповідний показник понеділка 26 лютого - резюмували в "Укренерго".

Виробництво електроенергії

Зазначається, що електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

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Зокрема, вчора 27 лютого в енергосистемі в денні години утворився профіцит, тобто надлишок, електроенергії.

Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 11:00 до 16:00 надавав аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1661 МВт*год. Крім того, з 12:05 до 13:30 обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ - заявили в енергетичній компанії.

Протягом доби в аварійний ремонт виводився один енергоблок на тепловій електростанції. Після проведення ремонтних робіт блок виведено в резерв.

Експорт/Імпорт

Експорт сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 3 806 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 325 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється здебільшого у вечірні години з Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови, Румунії. Загальний обсяг 1 667 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 603 МВт - пояснили в "Укренерго".

Зазначається, що з 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Мережі "Укренерго" та обленерго

Загальна пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 372 населені пункти. Внаслідок обстрілів є нові пошкодження в мережах обленерго та знеструмлення споживачів в Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях. В м. Херсон відновлено енергоживлення 9 634 споживачам, що були знеструмлені через бойові дії - резюмували в компанії.

З технічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській області, тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо

Завдяки стабільній роботі енергосистеми у січні підприємства збільшили споживання електроенергії на понад 27% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

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