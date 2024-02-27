рф атакує енергетику не тільки взимку: в Укренерго розповіли, що роблять для зміцнення енергосистеми
Київ • УНН
Укренерго здатне транспортувати необхідні обсяги електроенергії в будь-який регіон, одночасно зміцнюючи інфраструктуру, щоб мінімізувати перебої від можливих обстрілів з боку росії.
"Укренерго" здатне абсолютно спокійно транспортувати необхідні обсяги електроенергії у будь-який регіон магістральними мережами. Зараз нарощується їх міцність для того, щоб у разі ворожих обстрілів споживачі відчували якомога менше дискомфорту. Про це журналісту УНН повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Якщо порівнювати зі станом рік тому після обстрілів, то радикально (покращився стан енергосистеми - ред.), тому що, якби все було в такому стані, як минулої зими, то, безумовно, у нас не вистачало ні потужності з виробництва електроенергії, ні з її транспортуванням, щоб забезпечувати всіх світлом. Отже, відновили енергосистему – цей відсоток далеко за 90, якщо говорити про магістральні мережі "Укренерго"
Він зазначив, що процес відновлення енергосистеми триває.
Продовжуємо цей процес, і зараз займаємося нарощуванням запасу міцності, тобто ми вже зараз здатні абсолютно спокійно транспортувати необхідні обсяги електроенергії в будь-який регіон, нашими магістральними саме мережами. Зараз нарощуємо їх міцність, для того, якщо ворог буде продовжувати, а він, на жаль, продовжує обстріли, у тому числі об'єкти "Укренерго", наш споживач відчув якомога менше дискомфорту від цього
Він зазначив, що ризики обстрілів росією об'єктів енергосистеми з нами, поки йде війна.
"Ворог може обстрілювати енергетичні об'єкти, як показує практика, не тільки взимку, а й в інші пори року", - додав Кудрицький.
Доповнення
Кудрицький раніше заявляв, що ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку.
Україна розпочала торгівлю електроенергією з Угорщиною23.02.24, 10:55 • 39685 переглядiв