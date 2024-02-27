рф атакує енергетику не тільки взимку: в Укренерго розповіли, що роблять для зміцнення енергосистеми

"Укренерго" здатне абсолютно спокійно транспортувати необхідні обсяги електроенергії у будь-який регіон магістральними мережами. Зараз нарощується їх міцність для того, щоб у разі ворожих обстрілів споживачі відчували якомога менше дискомфорту. Про це журналісту УНН повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Якщо порівнювати зі станом рік тому після обстрілів, то радикально (покращився стан енергосистеми - ред.), тому що, якби все було в такому стані, як минулої зими, то, безумовно, у нас не вистачало ні потужності з виробництва електроенергії, ні з її транспортуванням, щоб забезпечувати всіх світлом. Отже, відновили енергосистему – цей відсоток далеко за 90, якщо говорити про магістральні мережі "Укренерго"