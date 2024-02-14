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"Ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку" - голова "Укренерго" про можливі відключення світла

Київ • УНН

 • 25124 перегляди

Голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попередив, що росія все ще може атакувати українські енергетичні об'єкти, тому ощадливе споживання електроенергії залишається необхідним.

Армія рф ще може атакувати енергетичні об’єкти України, тому необхідно ощадливо споживати енергоресурси. Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, якого зацитувала пресслужба компанії, пише УНН

Деталі 

Кудрицький зазначив, що цієї зими були локальні пошкодження енергооб’єктів в різних регіонах. Останнім часом, зокрема, ворог  активно атакує Дніпропетровщину. Однак, подача електрики була досить швидко відновлена. 

"Цієї зими нам графіки аварійних відключень застосовувати не доводилося. І взагалі по країні масштабних проблем дійсно поки що вдавалося уникнути", – відзначив Кудрицький.

Однак підкреслив, що розслаблятися ще рано й нагадав про необхідність ощадливого споживання електроенергії.

По-перше, опалювальний сезон все-таки ще не завершено, ще можуть бути холодні періоди, коли споживання зростає і енергосистемі важче його покривати. А по-друге, на жаль, ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку, тому ми мусимо всі бути готовими і не забувати про ощадливе споживання енергоресурсів, особливо зранку та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження

– наголосив Кудрицький.

Дефіциту електрики немає, електропостачання на Дніпропетровщині після атаки рф стабільне - Міненерго14.02.24, 10:57 • 28227 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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