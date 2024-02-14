"Враг может атаковать энергосистему не только зимой" - глава "Укрэнерго" о возможных отключениях света

Армия рф еще может атаковать энергетические объекты Украины, поэтому необходимо экономно потреблять энергоресурсы. Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, которого зацитировала пресс-служба компании, пишет УНН.

Детали

Кудрицкий отметил, что этой зимой были локальные повреждения энергообъектов в разных регионах. В последнее время, в частности, враг активно атакует Днепропетровскую область. Однако, подача электричества была достаточно быстро восстановлена.

"Этой зимой нам графики аварийных отключений применять не приходилось. И вообще по стране масштабных проблем действительно пока удавалось избежать", - отметил Кудрицкий.

Однако подчеркнул, что расслабляться еще рано и напомнил о необходимости экономного потребления электроэнергии.

Во-первых, отопительный сезон все-таки еще не завершен, еще могут быть холодные периоды, когда потребление растет и энергосистеме труднее его покрывать. А во-вторых, к сожалению, враг может атаковать энергосистему не только зимой, поэтому мы должны все быть готовы и не забывать об экономном потреблении энергоресурсов, особенно утром и вечером, когда на энергосистему есть наибольшая нагрузка - подчеркнул Кудрицкий.

Дефицита электричества нет, электроснабжение в Днепропетровской области после атаки рф стабильное - Минэнерго