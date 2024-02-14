Дефицита электричества нет, электроснабжение в Днепропетровской области после атаки рф стабильное - Минэнерго

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  119738 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  184441 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  208657 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  205223 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  310662 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  352699 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  284306 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  308967 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  331196 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  257112 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Новости по теме

Дефицита электричества нет, электроснабжение в Днепропетровской области после атаки рф стабильное - Минэнерго

В Днепропетровской области продолжаются восстановительные работы после обстрела объекта энергетики, произошедшего накануне. Электроснабжение потребителей стабильное, сообщает Министерство энергетики.

Общество •   •  10446 просмотра
Дефицита электричества нет, электроснабжение в Днепропетровской области после атаки рф стабильное - Минэнерго

Несмотря на разговоры о мире, россия готова вести долгую войну против Украины - глава эстонской разведки

россия рассматривает войну с Украиной как долговременную, а переговоры о мире направлены на подрыв поддержки Украины со стороны Запада, а не на прекращение войны, считает глава внешней разведки Эстонии.

Война •   •  10366 просмотра
Несмотря на разговоры о мире, россия готова вести долгую войну против Украины - глава эстонской разведки

В россии заявили об атаке на нефтехранилище в воронежской области - росСМИ

Российские СМИ сообщают о попытке атаки беспилотника на нефтехранилище в воронежской области.

Война •   •  9519 просмотра
В россии заявили об атаке на нефтехранилище в воронежской области - росСМИ

президент россии владимир путин подписал закон о конфискации имущества за "фейки о вс рф"

президент россии путин подписал закон, разрешающий конфискацию имущества для лиц, осужденных за распространение "фейков о российской армии" или призывы к действиям, направленным против безопасности россии.

Война •   •  12091 просмотра
президент россии владимир путин подписал закон о конфискации имущества за "фейки о вс рф"

"Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере. Реальной угрозы нет" - начальник Сумской ГВА

Глава Сумской городской военной администрации заявил, что реальной угрозы наступления на север Украины или оккупации Сум нет.

Война •   •  13102 просмотра
"Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере. Реальной угрозы нет" - начальник Сумской ГВА

Наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры Харькова: задержан информатор рф

Служба безопасности Украины задержала в Харькове 58-летнего местного жителя, который наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры города и места расположения украинских средств противовоздушной обороны.

Война •   •  11957 просмотра
Наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры Харькова: задержан информатор рф

Спикер Джонсон хочет встретиться с Байденом до любых действий по пакету помощи Украине и Израилю - СМИ

Майк Джонсон хочет встретиться с президентом Байденом до того, как Палата представителей проголосует за дополнительное финансирование для Украины и Израиля.

Политика •   •  15694 просмотра
Спикер Джонсон хочет встретиться с Байденом до любых действий по пакету помощи Украине и Израилю - СМИ

Евлаш назвал самую горячую точку на Купянско-Лиманском направлении

Самая горячая точка боевых действий - возле села Терны на Лиманском направлении, где российские войска сосредоточили основное внимание и резервы, пытаясь выйти к реке Черный Жеребец.

Война •   •  15156 просмотра
Евлаш назвал самую горячую точку на Купянско-Лиманском направлении

Атака рф на Селидово: основной удар был по родильному отделению больницы, спасен младенец - МВД

россияне ночью атаковали больницу в Селидово Донецкой области, попали в родильное отделение, ранив 6 человек, в том числе 6-месячного младенца, а всего от ударов по медицинскому учреждению и жилому дому пострадали 15 человек, трое из которых погибли.

Война •   •  18087 просмотра
Атака рф на Селидово: основной удар был по родильному отделению больницы, спасен младенец - МВД

Правительство Нидерландов не соглашается с запретом экспорта запчастей для F-35 в Израиль и подает кассационную жалобу

Правительство Нидерландов обжалует в Верховном суде страны запрет суда на экспорт частей F-35 в Израиль.

Новости Мира •   •  14882 просмотра
Правительство Нидерландов не соглашается с запретом экспорта запчастей для F-35 в Израиль и подает кассационную жалобу