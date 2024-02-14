Дефицита электричества нет, электроснабжение в Днепропетровской области после атаки рф стабильное - Минэнерго

Дефицита электроэнергии не наблюдается, есть резерв генерации, планируются импорт и экспорт. Электроснабжение для потребителей в Днепропетровской области после вражеского обстрела энергетического объекта стабильное. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - говорится в сообщении.

В течение суток в кратковременные ремонты, как указано, выводили два корпуса ТЭС, на которых устранили замечания и вернули к работе.

"В течение суток на тепловых электростанциях включили в сеть после ремонта 1 из энергоблоков, которые были повреждены при обстрелах", - сообщили в Укрэнерго.

"В резерве - семь блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - отметили в министерстве.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии вчера несколько увеличилось и сегодня также утром было выше соответствующего показателя 13 февраля.

На текущие сутки, как указано, прогнозируется импорт электроэнергии - 776 МВт-ч. Также предполагается экспорт - до 1923 МВт-ч в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову.

"Два дня подряд поступает информация о возможном минировании зданий на территории института УкрНИИгаз в Ивано-Франковске", - сказано в сообщении.

Как отмечается, на период обследования территории работники филиала покинули территорию объекта.

"В Днепропетровской области продолжаются восстановительные работы после обстрела энергетического объекта, произошедшего накануне. Электроснабжение для потребителей - стабильное", - указали в Минэнерго.

"На подстанции НЭК "Укрэнерго" в южном регионе восстановлена работа части оборудования. Это повысило надежность передачи электроэнергии магистральными сетями по одной из областей", - сообщили также в Укрэнерго.

Сообщается, что из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 399 населенных пунктов.

"Из-за артобстрела со стороны границы рф есть повреждения в распределительных сетях Сумской области. Также из-за обстрелов есть повреждения в сетях "Херсоноблэнерго". Проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении НЭК.

В связи с подтоплением продолжают оставаться обесточенными 24 потребителя в Закарпатской области.

По техническим причинам есть отключения в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Черниговской областях, добавили в Укрэнерго.

Также в Минэнерго сообщили, что уровень воды в пруду-охладителе на ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,59 м. "Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в министерстве.

Энергосистема Украины работает стабильно и без дефицита, несмотря на атаки рф на объекты энергетики - Минэнерго