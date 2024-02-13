Энергосистема Украины работает стабильно и без дефицита, несмотря на атаки рф на объекты энергетики - Минэнерго

Несмотря на удары по объектам генерации электроэнергии энергосистема работает стабильно и без дефицита, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется импорт и экспорт электроэнергии", - сообщили в министерстве в соцсетях.

В ремонт, как указано, вышли 3 единицы теплового генерирующего оборудования. В резерве - 11 единиц генерирующего оборудования, которое будет включено в работу в случае необходимости.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - отметили в ведомстве.

Последствия обстрелов и обесточивания

"Ночью враг обстрелял ТЭС в Днепропетровской области: отключены блоки, на территории возникло возгорание. Пожар удалось потушить, уточняется масштаб повреждений", - сообщили в Минэнерго.

В Днепре после ночной атаки рф все потребители со светом - Минэнерго

"Также обстрелу подверглась теплоэлектростанция в Донецкой области - есть поврежденное оборудование. Обесточивания потребителей и пострадавших нет. В результате ракетного удара на территорию одной из шахт попали осколки, повреждено оборудование, пострадавших нет", - отметили также в министерстве.

Кроме того сообщается, что из-за "технологических нарушений" отключалась воздушная линия электропередачи в Днепропетровской области, обесточивались бытовые потребители, которые были оперативно запитаны.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе остается стабильным и составляет 15,59 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2491 МВт-ч. Также предполагается экспорт - до 2314 МВт-ч в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову.