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Енергосистема України працює стабільно та без дефіциту попри атаки рф на об'єкти енергетики - Міненерго

Енергосистема України працює стабільно та без дефіциту попри атаки рф на об'єкти енергетики - Міненерго

Київ • УНН

 • 91759 перегляди

Попри атаки ворога на енергетичні об'єкти, Міністерство енергетики України повідомило, що енергосистема країни працює стабільно, без дефіциту.

Попри удари по об’єктах генерації електроенергії енергосистема працює стабільно та без дефіциту, повідомили в Міненерго у вівторок, пише УНН.

Генерація і споживання

"Дефіциту в енергосистемі України не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується імпорт та експорт електроенергії", - повідомили у міністерстві у соцмережах.

У ремонт, як вказано, вийшли 3 одиниці теплового генеруючого обладнання. У резерві – 11 одиниць генеруючого обладнання, яке буде включено у роботу у разі потреби.

"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - зазначили у відомстві.

Наслідки обстрілів та знеструмлення

"Уночі ворог обстріляв ТЕС на Дніпропетровщині: відключено блоки, на території виникло загоряння. Пожежу вдалося загасити, уточнюється масштаб пошкоджень", - повідомили у Міненерго.

У Дніпрі після нічної атаки рф усі споживачі зі світлом - Міненерго13.02.24, 08:19 • 29147 переглядiв

"Також обстрілу зазнала теплоелектростанція на Донеччині – є пошкоджене обладнання. Знеструмлень споживачів та постраждалих немає. Внаслідок ракетного удару на територію однієї з шахт потрапили уламки, пошкоджено обладнання, постраждалих немає", - зазначили також у міністерстві.

Окрім того повідомляється, що через "технологічні порушення" вимикалася повітряна лінія електропередачі у Дніпропетровській області, знеструмлювалися побутові споживачі, яких було оперативно заживлено.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі залишається стабільним і становить 15,59 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2491 МВт-год. Також передбачається експорт – до 2314 МВт-год до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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