У Дніпрі після нічної атаки рф усі споживачі зі світлом - Міненерго

У Дніпрі після нічної ворожої атаки на одну з ТЕС у регіоні усі споживачі зі світлом, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

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"Ворог продовжує терористичні атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. У ніч на 13 лютого обстріляно одну з ТЕС на Дніпропетровщині", - повідомили у Міненерго у соцмережах.

Як зазначається, внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося загасити лише за кілька годин. "Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії", - вказали у міністерстві.

Також повідомляється, що відключилася повітряна лінія електропередачі, що призвело до короткострокових перебоїв з електропостачанням для споживачів. Наразі, як зазначається, триває ліквідація наслідків пожежі та уточнення масштабів пошкоджень.

"Усі споживачі міста Дніпро - зі світлом", - повідомили у Міненерго.

"Також учора ввечері енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання для споживачів Павлограда і прилеглих районів, які були знеструмлені після обстрілу енергетичних об’єктів напередодні", - вказали у відомстві.

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