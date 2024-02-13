На Дніпропетровщині вночі знищили 10 "шахедів", під ударом були об'єкти енергетики та інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
Під час нічних атак 10 безпілотників "шахед" були збиті у Дніпропетровській області, об'єкти енергетики та інфраструктури в Дніпрі зазнали ударів.
У Дніпропетровській області вночі знищили 10 ударних дронів типу Shahed, але були і влучання у Дніпрі, під ударом були енергетичний та інфраструктурний об'єкти, були пожежі. У Дніпрі після ворожої атаки вже повернули світло майже у всі домівки. Про це повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Другу ніч поспіль – масована атака БпЛА на область. Наші захисники знищили 10 шахедів у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили
Він також вказав, що після ворожої атаки напередодні енергетики вже повернули світло жителям Павлоградського району. "Зараз же працюють в обласному центрі. Там теж заживили майже всі домівки", - зазначив Лисак.
Також він повідомив, що по Нікопольщині російська армія гатила з артилерії. "Гучно було в райцентрі, Марганці та Мирівській громаді. Пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей", - повідомив Лисак.
"Усюди – без загиблих і постраждалих", - зазначив він.
Нагадаємо
За даними енергокомпанії ДТЕК, на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії.