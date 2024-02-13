В Днепропетровской области ночью уничтожили 10 "шахедов", под ударом были объекты энергетики и инфраструктуры - ОВА

В Днепропетровской области ночью уничтожили 10 ударных дронов типа Shahed, но зафиксированы и попадания в Днепре, под ударом были энергетический и инфраструктурный объекты, произошли пожары. В Днепре после вражеской атаки уже вернули свет почти во все дома. Об этом сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Вторую ночь подряд - массированная атака БпЛА на область. Наши защитники уничтожили 10 шахедов в Днепровском районе. Но произошло и несколько попаданий в Днепре. Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который уняли спасатели. Попал агрессор и по инфраструктурному объекту. Там также загорелось. Огонь оперативно потушили - сообщил Лысак в Telegram.

Он также указал, что после вражеской атаки накануне энергетики уже вернули свет жителям Павлоградского района. "Сейчас же работают в областном центре. Там тоже запитали почти все дома", - отметил Лысак.

Также он сообщил, что по Никопольщине российская армия била из артиллерии. "Громко было в райцентре, Марганце и Мировской громаде. Повреждены три частных дома. Одна хозяйственная постройка разрушена и еще одна - изувечена. Побиты полсотни солнечных панелей", - сообщил Лысак.

"Повсюду - без погибших и пострадавших", - отметил он.

Напомним

По данным энергокомпании ДТЭК, в Днепропетровской области в результате вражеского обстрела одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии.