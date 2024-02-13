Дніпропетровщина: через ворожий обстріл теплоелектростанція ДТЕК зупинила виробництво струму
Київ • УНН
Теплова електростанція ДТЕК у Дніпропетровській області зупинила виробництво електроенергії через ворожі обстріли, які пошкодили обладнання.
На Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.
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У ніч з 12 на 13 лютого внаслідок терористичних атак на енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області одна з теплоелектростанцій компанії ДТЕК призупинила виробництво струму.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Однак значно пошкоджено обладнання станції.
Додамо
Після припинення обстрілів, енергетичні служби негайно розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи пошкодженого обладнання.
рф б'є по цивільній інфраструктурі Дніпра - Філатов13.02.24, 00:25 • 29326 переглядiв