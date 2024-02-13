Днепропетровщина: из-за вражеского обстрела теплоэлектростанция ДТЭК остановила производство тока

На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

В ночь с 12 на 13 февраля в результате террористических атак на энергетические объекты в Днепропетровской области одна из теплоэлектростанций компании ДТЭК приостановила производство тока.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако значительно повреждено оборудование станции.

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После прекращения обстрелов, энергетические службы немедленно начали ликвидацию последствий и восстановление работы поврежденного оборудования.

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