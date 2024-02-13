рф бьет по гражданской инфраструктуре Днепра - Филатов

рф атакует гражданскую инфраструктуру в Днепре. Об этом сообщает городской голова Днепра Борис Филатов, передает УНН.

Детали

российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в городе Днепр.

Ненавижу. Бьют по гражданской инфраструктуре - написал в Telegram Борис Филатов.

Добавим

В городе наблюдаются перебои в электроснабжении и частичное прекращение водоснабжения. Остановилась насосная станция на жилмассиве Левобережный-3

Сообщается о новой группе иранских беспилотников, которые направляются на Днепропетровщину.