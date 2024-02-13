рф б'є по цивільній інфраструктурі Дніпра - Філатов

рф атакує цивільну інфраструктуру в Дніпрі. Про це повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов, передає УНН.

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російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі у місті Дніпро.

Ненавиджу. Б’ють по цивільній інфраструктурі – написав у Telegram Борис Філатов.

Додамо

У місті спостерігаються перебої у електропостачанні та часткове припинення водопостачання. Зупинилась насосна станція на житломасиві Лівобережний-3

Повідомляється про нову групу іранських безпілотників, які прямують на Дніпропетровщину.