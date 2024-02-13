рф б'є по цивільній інфраструктурі Дніпра - Філатов
Київ • УНН
росія атакувала цивільну інфраструктур в Дніпрі. Ворожа атака призвела до перебоїв у електропостачанні та часткового припинення водопостачання.
рф атакує цивільну інфраструктуру в Дніпрі. Про це повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов, передає УНН.
Деталі
російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі у місті Дніпро.
Ненавиджу. Б’ють по цивільній інфраструктурі
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