В Днепре после ночной атаки рф все потребители со светом - Минэнерго

В Днепре после ночной вражеской атаки на одну из ТЭС в регионе все потребители со светом, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Детали

"Враг продолжает террористические атаки на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. В ночь на 13 февраля обстреляна одна из ТЭС в Днепропетровской области", - сообщили в Минэнерго в соцсетях.

Как отмечается, в результате обстрела произошел масштабный пожар, который силами ГСЧС удалось потушить всего за несколько часов. "После осмотра выявлено существенное повреждение оборудования. Энергоблоки отключились, станция разгрузилась и прекратила производство электроэнергии", - указали в министерстве.

Также сообщается, что отключилась воздушная линия электропередачи, что привело к краткосрочным перебоям с электроснабжением для потребителей. Сейчас, как отмечается, продолжается ликвидация последствий пожара и уточнение масштабов повреждений.

"Все потребители города Днепр - со светом", - сообщили в Минэнерго.

"Также вчера вечером энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение для потребителей Павлограда и прилегающих районов, которые были обесточены после обстрела энергетических объектов накануне", - указали в ведомстве.

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