В Днепре после ночной атаки рф все потребители со светом - Минэнерго
После ночной атаки на ТЭС в Днепропетровской области всем потребителям в Днепре восстановлено электроснабжение.
В Днепропетровской области ночью уничтожили 10 "шахедов", под ударом были объекты энергетики и инфраструктуры - ОВА
Во время ночных атак 10 беспилотников "шахед" были сбиты в Днепропетровской области, объекты энергетики и инфраструктуры в Днепре подверглись ударам.
Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС
Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС, чтобы дать время для переговоров о долгосрочном мирном соглашении.
За сутки рф осуществила 5 ракетных ударов, 113 авиационных атак, и 135 обстрелов. Есть пострадавшие
В течение последних суток было 84 столкновения. рф выполнила 5 ракетных ударов и 113 авиационных атак, а также осуществила 135 залповых обстрелов на позиции наших войск и населенные пункты, что привело к пострадавшим.
Воздушные силы ВСУ уничтожили 16 российских ударных беспилотников
За ночь Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 16 российских ударных беспилотников из 23, запущенных по Украине с территории россии и Крыма.
13 февраля: Всемирный день радио, Международный день презерватива
Сегодня, 13 февраля отмечается Всемирный день радио. В 1896 году молодой итальянский изобретатель Гильермо Маркони получил патент на радиоприемник и передатчик. В 1901 году Маркони продемонстрировал передачу радиосигнала через Атлантический океан, а в 1905 году получил патент уже в США.
Израильские удары по Рафаху убили более 100 человек, больницы переполнены ранеными
По сообщениям, в результате израильских авиаударов и обстрелов палестинского города Рафах погибло более 100 человек.
Лидеры "Веймарского треугольника" заявили о поддержке Украины в борьбе с рф
В совместном заявлении лидеры "Веймарского треугольника" выразили решимость поддерживать Украину в защите ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, а также в противостоянии российской агрессии.
Рабочая группа определила ключевые приоритеты для обеспечения гендерного равенства и инклюзии в восстановлении Украины
Состоялось первое заседание украинской рабочей группы "Платформы обеспечения гендерного мейнстриминга и инклюзии в восстановлении". Участники обсудили ключевые цели и задачи для гендерно ответственного и инклюзивного восстановления Украины.
росСМИ распространяют фейки о "частичной депортации украинцев из ЕС"
росСМИ распространили фейковую новость о том, что 15 февраля ЕС начнет частичную депортацию украинцев.