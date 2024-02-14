Дефіциту електрики немає, електропостачання на Дніпропетровщині після атаки рф стабільне - Міненерго

Дефіциту електроенергії не спостерігається, є резерв генерації, плануються імпорт та експорт. Електропостачання для споживачів на Дніпропетровщині після ворожого обстрілу енергетичного об’єкта стабільне. Про це повідомили в Міненерго у середу, пише УНН.

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"Дефіциту в енергосистемі України не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, планується комерційний імпорт та експорт електроенергії", - ідеться у повідомленні.

Протягом доби в короткочасні ремонти, як вказано, виводили два корпуси ТЕС, на яких усунули зауваження та повернули до роботи.

"Протягом доби на теплових електростанціях включили в мережу після ремонту 1 з енергоблоків, що були пошкоджені при обстрілах", - повідомили в Укренерго.

"У резерві - сім блоків теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - зазначили у міністерстві.

За даними Укренерго, споживання електроенергії вчора дещо збільшилось і сьогодні також вранці був вищий за відповідний показник 13 лютого.

На поточну добу, як вказано, прогнозується імпорт електроенергії – 776 МВт-год. Також передбачається експорт – до 1923 МВт-год до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови.

"Два дні поспіль надходить інформація про можливе замінування будівель на території інституту УкрНДІгаз в Івано-Франківську", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, на період обстеження території працівники філії покинули територію об’єкта.

"На Дніпропетровщині тривають відновлювальні роботи після обстрілу енергетичного об’єкта, що стався напередодні. Електропостачання для споживачів - стабільне", - вказали у Міненерго.

"На підстанції НЕК "Укренерго" в південному регіоні відновлено роботу частини обладнання. Це підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами по одній з областей", - повідомили також в Укренерго.

Повідомляється, що через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 399 населених пунктів.

"Через артобстріл з боку кордону рф є пошкодження в розподільчих мережах Сумської області. Також через обстріли є пошкодження в мережах "Херсонобленерго". Проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - ідеться у повідомленні НЕК.

У зв’язку з підтопленням продовжують залишатись знеструмленими 24 споживачі в Закарпатській області.

З технічних причин є відключення в Дніпропетровській, Київській, Сумській, Чернігівській областях, додали в Укренерго.

Також у Міненерго повіломили, що рівень води у ставку-охолоджувачі на ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,59 м. "Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - зазначили у міністерстві.

Енергосистема України працює стабільно та без дефіциту попри атаки рф на об'єкти енергетики - Міненерго