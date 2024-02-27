рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
Киев • УНН
Укрэнерго способно транспортировать необходимые объемы электроэнергии в любой регион, одновременно укрепляя инфраструктуру, чтобы минимизировать перебои от возможных обстрелов со стороны России.
"Укрэнерго" способно абсолютно спокойно транспортировать необходимые объемы электроэнергии в любой регион по магистральным сетям. Сейчас наращивается их прочность для того, чтобы в случае вражеских обстрелов потребители испытывали как можно меньше дискомфорта. Об этом журналисту УНН сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Если сравнивать с состоянием год назад после обстрелов, то радикально (улучшилось состояние энергосистемы - ред.), потому что, если бы все было в таком состоянии, как прошлой зимой, то, безусловно, у нас не хватало ни мощности по производству электроэнергии, ни с ее транспортировкой, чтобы обеспечивать всех светом. Итак, восстановили энергосистему - этот процент далеко за 90, если говорить о магистральных сетях "Укрэнерго"
Он отметил, что процесс восстановления энергосистемы продолжается.
Продолжаем этот процесс, и сейчас занимаемся наращиванием запаса прочности, то есть мы уже сейчас способны абсолютно спокойно транспортировать необходимые объемы электроэнергии в любой регион, нашими магистральными именно сетями. Сейчас наращиваем их прочность, для того, если враг будет продолжать, а он, к сожалению, продолжает обстрелы, в том числе объекты "Укрэнерго", наш потребитель почувствовал как можно меньше дискомфорта от этого
Он отметил, что риски обстрелов россией объектов энергосистемы с нами, пока идет война.
"Враг может обстреливать энергетические объекты, как показывает практика, не только зимой, но и в другие времена года", - добавил Кудрицкий.
Дополнение
Кудрицкий ранее заявлял, что враг может атаковать энергосистему не только зимой.
Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией23 февраля 2024, 08:55 • 37104 просмотра
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
Укрэнерго способно транспортировать необходимые объемы электроэнергии в любой регион, одновременно укрепляя инфраструктуру, чтобы минимизировать перебои от возможных обстрелов со стороны России.
На Киевщине нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус: среди пострадавших есть дети
Пьяный 60-летний водитель врезался в автобус в селе Требухов, травмировав 4-летнего мальчика, 17-летнюю девушку и еще двух человек, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимую норму.
Фонд гарантирования вкладов физлиц закупил модули оперативной памяти по завышенным ценам
Фонд гарантирования вкладов физических лиц переплатил минимум 219,6 тыс. грн за 72 модуля оперативной памяти, приобретя их по завышенным ценам.
Конференция по поддержке Украины в Париже: Дуда подвел итоги
Президент Польши сообщил об отсутствии консенсуса у европейских лидеров относительно введения войск в Украину, впрочем есть предложение подготовить значительную партию боеприпасов, чтобы помочь Украине.
В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв - ОВА
В Запорожье во время воздушной тревоги был слышен взрыв.
В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА
Глава Кировоградской областной военной администрации сообщил, что во время ночной ракетной и беспилотной атаки российских войск отработали украинские средства противовоздушной обороны, есть сбивание, без последствий в Кировоградской области.
В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, в результате чего 1 житель погиб и еще один получил ранения, а противовоздушная оборона области ночью уничтожила вражеский ударный беспилотник "шахед".
В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский БпЛА: без пострадавших и повреждений
Ночью над Хмельницкой областью Украины был уничтожен вражеский беспилотник, жертв и материального ущерба не зафиксировано.
Из-за российских обстрелов на Харьковщине повреждены образовательное учреждение и фермерское хозяйство
В результате российских обстрелов в Харьковской области было повреждено учебное заведение в селе Довжик и фермерское хозяйство в селе Куриловка.
россияне попали в критическую инфраструктуру в Херсоне, за сутки в области трое раненых - ОВА
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома и объекты критической инфраструктуры, а также ранив трех человек.