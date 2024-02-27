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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 07:30  •  19473 просмотра

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Укрэнерго способно транспортировать необходимые объемы электроэнергии в любой регион, одновременно укрепляя инфраструктуру, чтобы минимизировать перебои от возможных обстрелов со стороны России.

"Укрэнерго" способно абсолютно спокойно транспортировать необходимые объемы электроэнергии в любой регион по магистральным сетям. Сейчас наращивается их прочность для того, чтобы в случае вражеских обстрелов потребители испытывали как можно меньше дискомфорта. Об этом журналисту УНН сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Если сравнивать с состоянием год назад после обстрелов, то радикально (улучшилось состояние энергосистемы - ред.), потому что, если бы все было в таком состоянии, как прошлой зимой, то, безусловно, у нас не хватало ни мощности по производству электроэнергии, ни с ее транспортировкой, чтобы обеспечивать всех светом. Итак, восстановили энергосистему - этот процент далеко за 90, если говорить о магистральных сетях "Укрэнерго"

- рассказал Кудрицкий.

Он отметил, что процесс восстановления энергосистемы продолжается.

Продолжаем этот процесс, и сейчас занимаемся наращиванием запаса прочности, то есть мы уже сейчас способны абсолютно спокойно транспортировать необходимые объемы электроэнергии в любой регион, нашими магистральными именно сетями. Сейчас наращиваем их прочность, для того, если враг будет продолжать, а он, к сожалению, продолжает обстрелы, в том числе объекты "Укрэнерго", наш потребитель почувствовал как можно меньше дискомфорта от этого

- сказал Кудрицкий.

Он отметил, что риски обстрелов россией объектов энергосистемы с нами, пока идет война.

"Враг может обстреливать энергетические объекты, как показывает практика, не только зимой, но и в другие времена года", - добавил Кудрицкий.

Дополнение

Кудрицкий ранее заявлял, что враг может атаковать энергосистему не только зимой.

Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией23 февраля 2024, 08:55 • 37104 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
рф атакує енергетику не тільки взимку: в Укренерго розповіли, що роблять для зміцнення енергосистеми
Russia attacks the energy sector not only in winter: Ukrenergo told what it is doing to strengthen the power system
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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Укрэнерго способно транспортировать необходимые объемы электроэнергии в любой регион, одновременно укрепляя инфраструктуру, чтобы минимизировать перебои от возможных обстрелов со стороны России.

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