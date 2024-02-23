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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией

Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 08:55  •  12853 просмотра

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Украина начала коммерческий обмен электроэнергией с Венгрией в соответствии с европейскими правилами после того, как "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы на доступ к интерконнекторам между двумя странами на европейской платформе JAO.

С сегодняшнего дня Украина торгует электроэнергией с Венгрией. Вчера "Укрэнерго" провело совместные аукционы на европейской платформе JAO, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Вчера, 22 февраля, "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office). Это означает, что с сегодняшнего дня Украина начала осуществлять коммерческий обмен электроэнергией по европейским правилам еще с одной страной ЕС", - отметили в Укрэнерго.

Экспорт сегодня осуществляется утром и далее в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, а также в ночные часы из Молдовы, добавили в компании.

Также указано, что вчера польский оператор энергосистемы на запрос "Укрэнерго" оказывал аварийную помощь, покупая излишки украинской электроэнергии.

"Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", - говорится в сообщении.

А из-за ощутимого потепления уровень потребления электроэнергии продолжает снижаться, указали в Укрэнерго.

В центральном регионе повреждена магистральная линия электропередачи. Обесточиваний нет.

В Сумской области из-за очередного обстрела со стороны границы с рф и повреждения в сетях облэнерго, обесточены 5 населенных пунктов.

Всего из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 363 населенных пункта.

Из-за погодных условий обесточены на утро 6 населенных пунктов в Черниговской области. 

Украина передала Польше избыток электроэнергии из-за профицита, ЗАЭС до сих пор на одной линии - Минэнерго23 февраля 2024, 08:03 • 16479 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
chernigovЧернигов
sumyСумы
polshaПольша
Україна розпочала торгівлю електроенергією з Угорщиною
Ukraine starts electricity trade with Hungary
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Украина начала торговлю электроэнергией с Венгрией

Украина начала коммерческий обмен электроэнергией с Венгрией в соответствии с европейскими правилами после того, как "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы на доступ к интерконнекторам между двумя странами на европейской платформе JAO.

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