Украина передала Польше избыток электроэнергии из-за профицита, ЗАЭС до сих пор на одной линии - Минэнерго

В Украине зафиксирован профицит электроэнергии - излишки передавались в Польшу, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В энергосистеме Украины вчера днем из-за избытка выработки электроэнергии солнечными электростанциями возник профицит. По запросу НЭК "Укрэнерго" излишки передавались в Польшу. Суммарная величина переданной электроэнергии 1440 МВт-ч (с 11:00 до 16:00 часов)", - говорится в сообщении.

Собственной генерации, как указано, достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

В текущий ремонт вышли блок и корпус ТЭС, одновременно после краткосрочного ремонта к работе возвращен один энергоблок теплоэлектростанции. В резерве 11 единиц генерирующего оборудования ТЭС, которое будет задействовано в случае необходимости, сообщили в Минэнерго.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - сказано в сообщении.

Обстрелы

В результате боевых действий обесточена высоковольтная линия 330 кВ в Запорожской области, работы по восстановлению будут проведены при безопасных условиях.

"На высоковольтной линии 330 кВ, которая питала Запорожскую атомную электростанцию, продолжаются ремонтные работы. ЗАЭС остается на одной линии питания", - говорится в сообщении.

Состояние сетей

По техническим причинам в Николаевской области отключалось оборудование на подстанции 330 кВ НЭК "Укрэнерго". Все потребители подключены.

ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе несколько снизился и составляет 15,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1018 МВт-ч. Также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию - до 2793 МВт-ч.