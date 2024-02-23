Україна передала Польщі надлишок електроенергії через профіцит, ЗАЕС досі на одній лінії - Міненерго
Київ • УНН
Україна зафіксувала профіцит електроенергії і передала Польщі 1440 МВт-год.
В Україні зафіксовано профіцит електроенергії - надлишки передавалися до Польщі, повідомили в Міненерго у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"В енергосистемі України вчора вдень через надлишок виробітку електроенергії сонячними електростанціями виник профіцит. На запит НЕК "Укренерго" надлишки передавалися до Польщі. Сумарна величина переданої електроенергії 1440 МВт-год (з 11:00 до 16:00 години)", - ідеться у повідомленні.
Власної генерації, як вказано, достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
У поточний ремонт вийшли блок та корпус ТЕС, водночас після короткострокового ремонту до роботи повернуто один енергоблок теплоелектростанції. У резерві 11 одиниць генеруючого обладнання ТЕС, яке буде задіяне у разі потреби, повідомили у Міненерго.
"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - сказано у повідомленні.
Обстріли
Внаслідок бойових дій знеструмлено високовольтну лінію 330 кВ у Запорізькій області, роботи з відновлення будуть проведені за безпекових умов.
"На високовольтній лінії 330 кВ, яка живила Запорізьку атомну електростанцію, тривають ремонтні роботи. ЗАЕС залишається на одній лінії живлення", - ідеться у повідомленні.
Стан мереж
Через технічні причини на Миколаївщині вимикалось обладнання на підстанції 330 кВ НЕК "Укренерго". Усі споживачі підключені.
ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі дещо знизився і становить 15,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, вказали у Міненерго.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1018 МВт-год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 2793 МВт-год.