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Україна передала Польщі надлишок електроенергії через профіцит, ЗАЕС досі на одній лінії - Міненерго

Київ • УНН

 • 27164 перегляди

Україна зафіксувала профіцит електроенергії і передала Польщі 1440 МВт-год.

Україна передала Польщі надлишок електроенергії через профіцит, ЗАЕС досі на одній лінії - Міненерго

В Україні зафіксовано профіцит електроенергії - надлишки передавалися до Польщі, повідомили в Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"В енергосистемі України вчора вдень через надлишок виробітку електроенергії сонячними електростанціями виник профіцит. На запит НЕК "Укренерго" надлишки передавалися до Польщі. Сумарна величина переданої електроенергії 1440 МВт-год (з 11:00 до 16:00 години)", - ідеться у повідомленні.

Власної генерації, як вказано, достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

У поточний ремонт вийшли блок та корпус ТЕС, водночас після короткострокового ремонту до роботи повернуто один енергоблок теплоелектростанції. У резерві 11 одиниць генеруючого обладнання ТЕС, яке буде задіяне у разі потреби, повідомили у Міненерго.

"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - сказано у повідомленні.

Обстріли

Внаслідок бойових дій знеструмлено високовольтну лінію 330 кВ у Запорізькій області, роботи з відновлення будуть проведені за безпекових умов.

"На високовольтній лінії 330 кВ, яка живила Запорізьку атомну електростанцію, тривають ремонтні роботи. ЗАЕС залишається на одній лінії живлення", - ідеться у повідомленні.

Стан мереж

Через технічні причини на Миколаївщині вимикалось обладнання на підстанції 330 кВ НЕК "Укренерго". Усі споживачі підключені.

ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі дещо знизився і становить 15,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, вказали у Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1018 МВт-год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 2793 МВт-год.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
Міністерство енергетики України
Укренерго
Запорізька атомна електростанція
Румунія
Словаччина
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