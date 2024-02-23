Україна розпочала торгівлю електроенергією з Угорщиною
Київ • УНН
Україна почала комерційний обмін електроенергією з Угорщиною відповідно до європейських правил після того, як "Укренерго" провело перші спільні аукціони на доступ до інтерконекторів між двома країнами на європейській платформі JAO.
Відсьогодні Україна торгує електроенергією з Угорщиною. Вчора "Укренерго" провело спільні аукціони на європейській платформі JAO, повідомили в НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.
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"Учора, 22 лютого, "Укренерго" провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office). Це означає, що відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС", - зазначили в Укренерго.
Експорт сьогодні здійснюється зранку і далі протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, а також в нічні години з Молдови, додали у компанії.
Також вказано, що вчора польський оператор енергосистеми на запит "Укренерго" надавав аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії.
"Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", - ідеться у повідомленні.
А через відчутне потепління рівень споживання електроенергії продовжує знижуватись, вказали в Укренерго.
У центральному регіоні пошкоджено магістральну лінію електропередачі. Знеструмлень немає.
У Сумській області через черговий обстріл зі сторони кордону з рф та пошкодження в мережах обленерго, знеструмлено 5 населених пунктів.
Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 363 населений пункт.
Через погодні умови знеструмлено на ранок 6 населених пунктів в Чернігівській області.
Україна передала Польщі надлишок електроенергії через профіцит, ЗАЕС досі на одній лінії - Міненерго23.02.24, 10:03 • 27164 перегляди