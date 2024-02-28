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Підприємства у січні збільшили споживання електрики на понад 27% - Міненерго

Київ • УНН

 • 21578 перегляди

Завдяки стабільній роботі енергосистеми у січні підприємства збільшили споживання електроенергії на понад 27% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Підприємства у січні збільшили споживання електрики на понад 27% - Міненерго

Цієї зими українська промисловість споживає відчутно більше електроенергії, ніж торік. Завдяки стабільній роботі енергосистеми підприємства у січні збільшили споживання електроенергії на понад 27%, у порівнянні з січнем 2023 року, повідомляє УНН із посиланням на Міненерго.

Деталі

Як повідомляється, у січні підприємства спожили на 27,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,4 млрд кВт проти 1,9 млрд кВт) та на 82 млн кВт більше, ніж за попередній зимовий місяць.

Зросло також і споживання електроенергії населенням, вказали у відомстві. У січні 2024 року побутові споживачі використали на 13,5% більше електроенергії, ніж за аналогічний період 2023  року та на 101 млн кВт більше, ніж у грудні 2023 року.

рф атакує енергетику не тільки взимку: в Укренерго розповіли, що роблять для зміцнення енергосистеми27.02.24, 09:30 • 163297 переглядiв

 Вже рік, як українці живуть без графіків погодинних відключень. Цю зиму, зокрема, ми завершуємо стабільно - зі світлом і теплом, попри усі негативні прогнози. Нам вдалося досягти таких показників завдяки посиленню ППО та масштабної ремонтної кампанії в енергетиці, яка буде тривати й надалі. Адже стабільність і надійність електропостачання для промисловості та населення - запорука економічної стабільності держави

- зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як зазначається,  стабільна робота генерації протягом минулого року є результатом масштабної ремонтної кампанії. 

У січні 2024 року тенденції до збільшення виробітку електроенергії атомною та гідрогенерацією зберігаються, додали у відомстві.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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