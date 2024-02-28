Предприятия в январе увеличили потребление электричества более чем на 27% - Минэнерго

Этой зимой украинская промышленность потребляет ощутимо больше электроэнергии, чем в прошлом году. Благодаря стабильной работе энергосистемы предприятия в январе увеличили потребление электроэнергии более чем на 27%, по сравнению с январем 2023 года, сообщает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Как сообщается, в январе предприятия потребили на 27,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,4 млрд кВт против 1,9 млрд кВт) и на 82 млн кВт больше, чем за предыдущий зимний месяц.

Выросло также и потребление электроэнергии населением, указали в ведомстве. В январе 2024 года бытовые потребители использовали на 13,5% больше электроэнергии, чем за аналогичный период 2023 года и на 101 млн кВт больше, чем в декабре 2023 года.

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Уже год, как украинцы живут без графиков почасовых отключений. Эту зиму, в частности, мы завершаем стабильно - со светом и теплом, несмотря на все негативные прогнозы. Нам удалось достичь таких показателей благодаря усилению ПВО и масштабной ремонтной кампании в энергетике, которая будет продолжаться и в дальнейшем. Ведь стабильность и надежность электроснабжения для промышленности и населения - залог экономической стабильности государства - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Как отмечается, стабильная работа генерации в течение прошлого года является результатом масштабной ремонтной кампании.

В январе 2024 года тенденции к увеличению выработки электроэнергии атомной и гидрогенерацией сохраняются, добавили в ведомстве.