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Третий лишний: Гройсмана "убирают" из так называемого "гуманитарного штаба"

Третий лишний: Гройсмана "убирают" из так называемого "гуманитарного штаба"

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 08:56  •  67735 просмотра

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Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман вытесняется из отчетов так называемого "гуманитарного штаба", который именно под него создали его же соратники.

Судя по всему экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман становится токсичным не только в своей именной партии, но и в так называемом "гуманитарном штабе", который именно под него создали его же соратники - мэр Винницы Сергей Моргунов и председатель Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый, пишет УНН.

Детали 

Штаб должен был бы стать трамплином для возвращения Гройсмана, если не в большую политику, то хотя бы поближе к ней. И определенный период Гройсман принимал активное участие в деятельности штаба. По крайней мере лично кому-то что-то передавал и отчитывался об этом в своих соцсетях.

Однако вместо триумфального возвращения Гройсман получил ряд скандалов и обвинений в том, что он пиарится на помощи военным, которая покупается за средства местных общин, следовательно ни он, ни его штаб, по большому счету, никакого отношения к ней не имеют.

Постепенно все свелось к тому, что помощь от имени штаба передавали местные депутаты и чиновники, а о Гройсмане вспоминают вскользь, или вообще не вспоминают.

В частности, на прошлой неделе пресс-службы Винницкого областного и городского советов и штаб отчитались о передаче одной из воинских частей 18 тепловизоров, 12 прожекторов и 34 зарядных станций Bandera Power для "ловцов шахедов". Передавали их Соколовый и Моргунов.

Во всех сообщениях нет ни одного упоминания о том, за какие средства покупалась эта помощь или кто из благотворителей ее предоставил. Но это, в данном случае, не главное. Интересно, что в сообщении горсовета о Гройсмане вскользь упомянули внутри текста, в сообщении штаба его просто тегнули, а вот в сообщении облсовета о Гройсмане, вообще, ни слова.

И это более чем очевидный намек на то, что Соколовый и Моргунов решили, что штаб должен обслуживать их политические интересы, а Гройсман в этой ситуации третий лишний. 

Фактически, имеем зеркальное отражение тех же процессов, которые сейчас происходят в "Украинской стратегии Гройсмана". С начала года политсила экс-премьера неожиданно активизировалась: проводит чистку партийных рядов, пытается воевать с председателем Винницкой ОВА Сергеем Борзовым. Но все это происходит без участия пока что лидера партии и без всякой его реакции на эти события.  Первую скрипку уверенно играют Моргунов и Соколовый

Конечно, мэр Винницы и глава Винницкого облсовета не рубят с плеча, и Гройсман пока остается формальным руководителем так называемого "гуманитарного штаба". В конце января экс-премьер даже провел его заседание. 

Но не стоит забывать, что Моргунов и Соколовый сразу же заполнили штаб приближенными к себе людьми, и Гройсман в большей степени был для него вывеской, которую, судя по всему, планируют снять.

Неуловимый Джо: куда и почему исчез из информационного поля экс-премьер Владимир Гройсман26 января 2024, 11:30 • 608143 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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Третій зайвий: Гройсмана "прибирають" з так званого "гуманітарного штабу"
The third is superfluous: Groysman is "removed" from the so-called "humanitarian headquarters"
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Третий лишний: Гройсмана "убирают" из так называемого "гуманитарного штаба"

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман вытесняется из отчетов так называемого "гуманитарного штаба", который именно под него создали его же соратники.

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