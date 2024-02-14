Свадебный генерал собственной партии: как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений
Киев • УНН
Как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений
От экс-премьера Украины Владимира Гройсмана в его некогда перспективной именной партии теперь, судя по всему, остается только фамилия в названии. Но и она может скоро исчезнуть, ведь последние события указывают на то, что партия может готовиться к смене вывески, пишет УНН.
Несмотря на то, что в базовой для себя Винницкой области "Украинская стратегия Гройсмана" контролирует областной совет и имеет всю полноту власти в значительной части местных громад, дальнейшие перспективы политсилы экс-премьера остаются достаточно туманными.
Жители региона все чаще сетуют, что УСГ после местных выборов 2020 года практически полностью посвятила свою деятельность политической борьбе с оппонентами, а не решению социально-экономических проблем конкретных громад.
В последнее время в области стало больше коррупционных скандалов, основными фигурантами которых являются именно выдвиженцы от партии Гройсмана.
Партия на все эти вещи не реагировала. Не реагировал и ее лидер, который после провала на парламентских выборах 2019 года постепенно прочно закрепился в статусе "сбитого летчика".
Попытка реанимировать политическую карьеру Гройсмана с помощью так называемого "гуманитарного штаба", который был создан через месяц после полномасштабного российского вторжения, получилась так себе. Люди не восприняли тот факт, что штаб пиарился на помощи для армии, которую предоставляли местные громады.
И вот в начале года в партии Гройсмана начались интересные движения. Был проведен малочисленный и почти тайный съезд, на котором из рядов УСГ исключили нескольких депутатов местных советов и мэра Казатина.
Председательствовал на съезде еще до недавнего времени соратник Гройсмана, многолетний мэр Винницы Сергей Моргунов. И нет ни одного упоминания об участии в съезде самого экс-премьера, что выглядит, мягко говоря, странно.
С другой стороны, по политическим кругам уже давно ходят слухи, что Гройсман, фактически, самоустранился от руководства партией, и всеми делами теперь занимается именно Моргунов.
Можно предположить, что упомянутый внеочередной съезд стал первым этапом определенного партийного переформатирования. Очевидно, что никаких перспектив у самого Гройсмана в большой политике уже нет. И при этом даже в Винницкой области УСГ рискует остаться абсолютно ни с чем.
"Стратегам" Гройсмана приходится менять стратегию. И в этой ситуации наиболее простым и эффективным вариантом выглядит перебросить весь партийный негатив персонально на Гройсмана, и потом избавиться от экс-премьера.
Логика для того же Моргунова в этом есть. В нынешней ситуации его шансы попасть в Верховную Раду выглядят мизерными. Но даже для того, чтобы остаться мэром Винницы, придется чем-то пожертвовать. И этой жертвой может стать именно экс-премьер.
Союзником Моргунова по "партийному перевороту", скорее всего, уже стал председатель Винницкого областного совета от УСГ Вячеслав Соколовый.
У него тоже есть определенные политические амбиции: как минимум снова стать председателем облсовета. Но если идти на выборы, которые все равно когда-то состоятся, от партии, в названии которой фигурирует фамилия "Гройсман", то это выглядит маловероятным.
Тот факт, что Гройсман на фоне этого всего не проявляет никакой политической активности, наводит на мысль, что в УСГ его еще держат исключительно за прежние заслуги.
Неуловимый Джо: куда и почему исчез из информационного поля экс-премьер Владимир Гройсман26 январь 2024, 11:30 • 607933 просмотра
Свадебный генерал собственной партии: как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений
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