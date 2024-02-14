Свадебный генерал собственной партии: как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  119764 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  184500 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  208702 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  205262 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  310700 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  352724 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  284320 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  308973 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  331200 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  257112 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Свадебный генерал собственной партии: как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений

Свадебный генерал собственной партии: как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 08:00  •  68386 просмотра

Read in English

Как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений

От экс-премьера Украины Владимира Гройсмана в его некогда перспективной именной партии теперь, судя по всему, остается только фамилия в названии. Но и она может скоро исчезнуть, ведь последние события указывают на то, что партия может готовиться к смене вывески, пишет УНН.

Несмотря на то, что в базовой для себя Винницкой области "Украинская стратегия Гройсмана" контролирует областной совет и имеет всю полноту власти в значительной части местных громад, дальнейшие перспективы политсилы экс-премьера остаются достаточно туманными.

Жители региона все чаще сетуют, что УСГ после местных выборов 2020 года практически полностью посвятила свою деятельность политической борьбе с оппонентами, а не решению социально-экономических проблем конкретных громад.

В последнее время в области стало больше коррупционных скандалов, основными фигурантами которых являются именно выдвиженцы от партии Гройсмана.

Партия на все эти вещи не реагировала. Не реагировал и ее лидер, который после провала на парламентских выборах 2019 года постепенно прочно закрепился в статусе "сбитого летчика".

Попытка реанимировать политическую карьеру Гройсмана с помощью так называемого "гуманитарного штаба", который был создан через месяц после полномасштабного российского вторжения, получилась так себе. Люди не восприняли тот факт, что штаб пиарился на помощи для армии, которую предоставляли местные громады.

И вот в начале года в партии Гройсмана начались интересные движения. Был проведен малочисленный и почти тайный съезд, на котором из рядов УСГ исключили нескольких депутатов местных советов и мэра Казатина.

Председательствовал на съезде еще до недавнего времени соратник Гройсмана, многолетний мэр Винницы Сергей Моргунов. И нет ни одного упоминания об участии в съезде самого экс-премьера, что выглядит, мягко говоря, странно.

С другой стороны, по политическим кругам уже давно ходят слухи, что Гройсман, фактически, самоустранился от руководства партией, и всеми делами теперь занимается именно Моргунов.

Можно предположить, что упомянутый внеочередной съезд стал первым этапом определенного партийного переформатирования. Очевидно, что никаких перспектив у самого Гройсмана в большой политике уже нет. И при этом даже в Винницкой области УСГ рискует остаться абсолютно ни с чем.

"Стратегам" Гройсмана приходится менять стратегию. И в этой ситуации наиболее простым и эффективным вариантом выглядит перебросить весь партийный негатив персонально на Гройсмана, и потом избавиться от экс-премьера.

Логика для того же Моргунова в этом есть. В нынешней ситуации его шансы попасть в Верховную Раду выглядят мизерными. Но даже для того, чтобы остаться мэром Винницы, придется чем-то пожертвовать. И этой жертвой может стать именно экс-премьер.

Союзником Моргунова по "партийному перевороту", скорее всего, уже стал председатель Винницкого областного совета от УСГ Вячеслав Соколовый.

У него тоже есть определенные политические амбиции: как минимум снова стать председателем облсовета. Но если идти на выборы, которые все равно когда-то состоятся, от партии, в названии которой фигурирует фамилия "Гройсман", то это выглядит маловероятным.

Тот факт, что Гройсман на фоне этого всего не проявляет никакой политической активности, наводит на мысль, что в УСГ его еще держат исключительно за прежние заслуги.

Неуловимый Джо: куда и почему исчез из информационного поля экс-премьер Владимир Гройсман26 январь 2024, 11:30 • 607933 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Политикапубликации
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
vinnitsaВинница
Весільний генерал власної партії: як Гройсмана в його ж політсилі відсувають від ухвалення рішень
The wedding general of his own party: how Groysman is being pushed aside from decision-making in his own political force
Новости по теме

Свадебный генерал собственной партии: как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений

Как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений.

Политика •   •  68386 просмотра
Свадебный генерал собственной партии: как Гройсмана в его же политсиле отодвигают от принятия решений

После уничтожения "Цезаря Куникова" над морем летают вертолеты, но россияне утверждают, что "экипаж жив"

Вертолеты летают над морем после уничтожения Украиной "Цезаря Куникова", но русские утверждают, что команда якобы выжила, несмотря на доказательства того, что корабль затонул.

Война •   •  17470 просмотра
После уничтожения "Цезаря Куникова" над морем летают вертолеты, но россияне утверждают, что "экипаж жив"

Наводнение обрушилось на юго-запад Турции, есть жертва

Сильные дожди вызвали наводнения и разрушения на юго-западе Турции, в результате чего один человек погиб, а автомобили были затоплены.

Новости Мира •   •  12970 просмотра
Наводнение обрушилось на юго-запад Турции, есть жертва

Война Израиля и ХАМАС: переговоры о прекращении огня продлили на 3 дня

Переговоры между Израилем и ХАМАС в Каире были продлены еще на 3 дня для продолжения работы над соглашением о прекращении огня.

Новости Мира •   •  16096 просмотра
Война Израиля и ХАМАС: переговоры о прекращении огня продлили на 3 дня

Чешские фермеры присоединятся к протесту против импорта агропродукции из Украины: угрожают перекрыть границы

Чешские фермеры планируют присоединиться к протестам на пограничных переходах вместе с другими европейскими фермерами, недовольными аграрной политикой ЕС и украинским импортом.

Экономика •   •  16858 просмотра
Чешские фермеры присоединятся к протесту против импорта агропродукции из Украины: угрожают перекрыть границы

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение десантного корабля рф "Цезарь Куников"

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму 14 февраля. Это подтвердили в Генеральном штабе.

Война •   •  74798 просмотра
В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение десантного корабля рф "Цезарь Куников"

На "Рамштайн" будет доклад по F-16 - глава миссии Украины при НАТО

14 февраля на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" коалиция представит отчет о подготовке истребителей F-16 для Украины.

Война •   •  42496 просмотра
На "Рамштайн" будет доклад по F-16 - глава миссии Украины при НАТО

ГУР обнародовало списки из более 140 наемников из Сирии, завербованных рф на войну против Украины

россия завербовала более 140 сирийских наемников для борьбы против Украины, подготовив их на военных базах в Сирии.

Война •   •  37722 просмотра
ГУР обнародовало списки из более 140 наемников из Сирии, завербованных рф на войну против Украины

Удар рф по больнице в Донецкой области: шестеро пациентов ранены, среди которых 6-месячный ребенок, 32 эвакуировали - Минздрав

В результате российского ракетного удара по больнице в Донецкой области погибли беременная женщина и мать с 8-летним ребенком, а еще шестеро пациентов, в том числе 6-месячный мальчик, получили ранения.

Война •   •  36509 просмотра
Удар рф по больнице в Донецкой области: шестеро пациентов ранены, среди которых 6-месячный ребенок, 32 эвакуировали - Минздрав

Эстония предупреждает, что пункты пересечения границы с россией могут закрыться

Из-за усиления миграционного давления со стороны россии Эстония предупредила, что может быть вынуждена закрыть некоторые пункты пересечения границы.

Новости Мира •   •  30966 просмотра
Эстония предупреждает, что пункты пересечения границы с россией могут закрыться