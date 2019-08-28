Сто по сто: что пообещал и сделал Президент Зеленский
Киев • УНН
На самом деле, более ста ...
КИЕВ. 28 августа. УНН. Владимир Зеленский в должности главы государства сегодня преодолевает своеобразный рубеж - сто дней деятельности. Тем более сейчас он стоит на пороге нового этапа своей работы - завтра впервые собраться Верховная Рада 9-го созыва, в которой партия "Слуга народа" будет беспрецедентную в истории Украины количество народных избранников.
УНН собрал для вас 100 действий, фактов и обещаний Президента Зеленского, которые нам довелось услышать и увидеть в течение ста дней.
1. заявил, что " каждый из нас президент ";
2. распустил Верховную Раду и назначил выборы
3. В ВР 9-го созыва будет монопартийная большинство (однако, пока она не заработает, неизвестно, какой будет ее эффективность)
4. Переименовал Администрацию в Офис президента ;
5. Анонсировали переезд Офиса Президента, вероятно, в Украинский дом (ориентировочная стоимость проекта по перестройке Украинского дома - 300 млн грн)
6. Назначил Андрея Богдана руководителем Офиса Президента;
7. Назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба ВСУ;
8. Назначил начальником Управления госохраны участника войны в Донбассе Алексея Оцерклевича ;
9. Назначил начальником Службы безопасности президента Максима Донца , которого называют бывшим охранником Игоря Коломойского;
10. Назначил заместителем руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко , ранее возглавлявший миссию Украины при НАТО,
11. Назначил заместителем руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука , ранее руководивший Офисом эффективного регулирования;
12. Назначил заместителем руководителя ОП Кирилла Тимошенко, ранее руководивший телепродакшену-компанией GoodMedia;
13. Назначил заместителем руководителя ОП Руслана Рябошапку, ранее работавший в Национальном агентстве по предупреждению коррупции;
14. Назначил заместителем руководителя ОП Юрия Костюка, бывшего сценариста сериала "Слуга народа";
15. Дважды поговорил по телефону с Путиным ;
16. Вернул Леонида Кучму в минский формат;
17. Вернул, а затем исключил из минского формата Романа Бессмертного;
18. Устроил показательные "взбучку" региональным чиновникам;
19. поспорил с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он завершит ремонт Центрального моста до 14 сентября, а иначе Филатов уйдет в отставку;
20. Записал видео-обращения за рулем Tesla ;
21. Сделал фото из спортзала в тогда еще Администрации Президента;
22. Отменил военный парад;
23. Обратился к Украинская с Аллеи Героев Небесной Сотни;
24. Пригласил Алана Бадоева и Елену Коляденко для организации торжеств ко Дню Независимости;
25. Вернул гражданство Украины Саакашвили ;
26. Предложил упростить процедуру получения гражданства иностранными украинскими и русскими, которых преследуют;
27. назвал красивых женщин "брендом Украины", чем вызвал волну возмущения;
28. Внес в ВР законопроект об отсрочке штрафов для "евробляхерив";
29. Назначил Ивана Баканова фактическим руководителем СБУ (напомним, ранее Баканов возглавлял ОАО "Студия Квартал-95";
30. Назначил первым заместителем руководителя ОП Сергея Трофимова, который с 2005 года работал исполнительным продюсером "Студии Квартал-95";
31. Назначил себе советников;
32. Анонсировал " государство в смартфоне ";
33. Превратил долю "Зе" в действенный фактор политической жизни;
34. Ввел новый термин, которым характеризуется Украинская политика - "факин"-индустрии;
35. Позволил себе обращение "мальчик" к журналисту;
36. Предложил легализовать игорный бизнес в пятизвездочных отелях;
37. Провел встречу с лидерами фракций ВР 8-го созыва, по результатам которой была изложена стенограмма о договоренностях, которые не были реализованы нардепами;
38. Назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны;
39. Дал интервью в спортзале в Брюсселе;
40. Встретился с руководством ЕС;
41. Встретился с Генсеком НАТО,
42. Посетил линию соприкосновения и Станице Луганской;
43. Встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель;
44. Встретился с президентом Франции Эммануэлем Макрона;
45. Встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо;
46. Принял участие в двадцать первой саммите Украина - Европейский Союз, который состоялся в Киеве;
47. Провел встречу с премьер-министром Молдовы Майей Санду;
48. Провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики;
49. Заслушав доклад правоохранителей Президенту о ходе расследования убийства Павла Шеремета;
50. Совершил визит в Турцию, где встретился президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом;
51. Встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем I и якобы отказался подписывать совместное заявление;
52. Встретился с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху (израильский чиновник такого уровня посетил Украину впервые за много лет)
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53. Призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа;
54. Пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом;
55. Провел совещание по функционированию новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду;
56. Обсудил недопустимости возвращения России к G7 с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макрона, председателем ЕС Дональдом Туском;
57. Выразил желание провести земельную реформу до конца года для того, чтобы в 2020 году открыть рынок земли в 40 млн га;
58. Пообещал ратификации соглашения о выплате пенсий между Украиной и Израилем;
59. Выразил желание достроить аэропорт в Черкассах (на это нужно 750 млн грн)
60. Предложил упростить визовый режим для стран, граждане которых едут на лечение в Украине;
61. Поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта;
62. Офисом Президента было озвучено желание для усиления позиций страны в информационной борьбе создать всемирный русскоязычный канал;
63. Назначил Сергея Шефира первым помощником президента;
64. Устроил прием для политиков, общественных деятелей и дипломатов в Мариинском дворце в День Независимости.
65. Анонсировал проект LIFT и пообещал прозрачный конкурс на председателей ОГА. Наконец, были попытки обсуждения кандидатов в социальных сетях;
66. Назначил ряд губернаторов;
67. Сменил ряд председателей РГА;
68. Сменил руководителей ряда областных управлений СБУ;
69. Сменил командующего Объединенных сил, назначив вместо генерал-лейтенанта Александра Сирского Владимира Кравченко, который был командующим войсками оперативного командования "Север";
70. Назначил Александра Сирского командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;
71. Сменил состав Национального инвестиционного совета;
72. Сменил состав СНБО в соответствии с кадровых назначений;
73. Сменил состав комиссии по вопросам помилования;
74. Назначил нового директора Института стратегических исследований - должность получил Александр Литвиненко, который ранее был заместителем секретаря СНБО;
75. Назначил Сергея Дайнеко новым руководителем Госпогранслужбы;
76. Назначил Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки;
77. Назначил Николая Балана руководителем Нацгвардии;
78. Назначил Абромавичюс членом наблюдательного совета "Укроборонпрома";
79. Внес в ВР законопроект об импичменте президента;
80. Внес в парламент законопроект, расширяющий действие закона о люстрации на депутатов и топ-чиновников. Речь идет о чиновниках, которые работали в Украине в период с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019-му;
81. Внес проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов;
82. Также зарегистрировал в Раде законопроект об изменениях избирательного законодательства, который, однако, не нашел поддержки;
83. Внес законопроект о наказании за кнопкодавства;
84. Пообещал не ликвидировать Министерство ветеранов;
85. Освободил посла США и еще 10 дипломатов;
86. Отменил ли не больше чем сотню старых указов глав государства, которые фактически не действовали;
87. заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее чем 20 млрд долларов;
88. Пообещал жителям Смелы, что они не останутся без тепла зимой;
89. Пообещал городов в Станице Луганской;
90. Пообещал, что жители Донецка будут говорить на том языке, на котором считают нужным;
91. Пообещал жителям ОРДЛО протянуть руку помощи в вопросе выплаты пенсий;
92. Пообещал защитить избирательные права внутренне перемещенных лиц;
93. Пообещал превратить Чернобыль в туристический объект;
94. Пригласил в Украину президента Беларуси Александра Лукашенко;
95. Попробовал шаурму на фоне АЗС Socar;
96. Сделал знаковое фото в подсолнухах;
97. Побывал на концерте "Лиги смеха" в Одессе и сделал фото на пляже в Одессе;
98. Заявил несколько челлендж, в частности на День Государственного флага;
99. Стал объектом для пародий "Вечернего квартала";
100. "Сделал их вместе" ... возможно.
На самом деле, это не полный перечень того, что сделал или пообещал Владимир Зеленский за первые сто дней своей деятельности. Но вывод напрашивается сам - судить о реальной и эффективной деятельности Главы государства и его команды еще рано. А вот рано это делать из-за того, что прошло слишком мало времени, или из-за того, что слишком много обещано - покажет время. Завтра, 29 августа, состоится первое заседание новоизбранного Совета и Владимир Зеленский получит собственную большинство, которого будет вполне достаточно для принятия большинства законодательных решений (кроме изменений в Конституцию). Вероятно, что в первые дни мы увидим результаты работы Зе! Команды и реализацию большинства обещаний. А возможно, увидим распад собранной наспех команды.