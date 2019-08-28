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Сто по сто: что пообещал и сделал Президент Зеленский

Киев  •  УНН

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На самом деле, более ста ...

КИЕВ. 28 августа. УНН. Владимир Зеленский в должности главы государства сегодня преодолевает своеобразный рубеж - сто дней деятельности. Тем более сейчас он стоит на пороге нового этапа своей работы - завтра впервые собраться Верховная Рада 9-го созыва, в которой партия "Слуга народа" будет беспрецедентную в истории Украины количество народных избранников.

УНН собрал для вас 100 действий, фактов и обещаний Президента Зеленского, которые нам довелось услышать и увидеть в течение ста дней.

1. заявил, что " каждый из нас президент ";

2. распустил Верховную Раду и назначил выборы

3. В ВР 9-го созыва будет монопартийная большинство (однако, пока она не заработает, неизвестно, какой будет ее эффективность)

4. Переименовал Администрацию в Офис президента ;

5. Анонсировали переезд Офиса Президента, вероятно, в Украинский дом (ориентировочная стоимость проекта по перестройке Украинского дома - 300 млн грн)

6. Назначил Андрея Богдана руководителем Офиса Президента;

7. Назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба ВСУ;

8. Назначил начальником Управления госохраны участника войны в Донбассе Алексея Оцерклевича ;

9. Назначил начальником Службы безопасности президента Максима Донца , которого называют бывшим охранником Игоря Коломойского;

10. Назначил заместителем руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко , ранее возглавлявший миссию Украины при НАТО,

11. Назначил заместителем руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука , ранее руководивший Офисом эффективного регулирования;

12. Назначил заместителем руководителя ОП Кирилла Тимошенко, ранее руководивший телепродакшену-компанией GoodMedia;

13. Назначил заместителем руководителя ОП Руслана Рябошапку, ранее работавший в Национальном агентстве по предупреждению коррупции;

14. Назначил заместителем руководителя ОП Юрия Костюка, бывшего сценариста сериала "Слуга народа";

15. Дважды поговорил по телефону с Путиным ;

16. Вернул Леонида Кучму в минский формат;

17. Вернул, а затем исключил из минского формата Романа Бессмертного;

18. Устроил показательные "взбучку" региональным чиновникам;

19. поспорил с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он завершит ремонт Центрального моста до 14 сентября, а иначе Филатов уйдет в отставку;

20. Записал видео-обращения за рулем Tesla ;

21. Сделал фото из спортзала в тогда еще Администрации Президента;

22. Отменил военный парад;

23. Обратился к Украинская с Аллеи Героев Небесной Сотни;

24. Пригласил Алана Бадоева и Елену Коляденко для организации торжеств ко Дню Независимости;

25. Вернул гражданство Украины Саакашвили ;

26. Предложил упростить процедуру получения гражданства иностранными украинскими и русскими, которых преследуют;

27. назвал красивых женщин "брендом Украины", чем вызвал волну возмущения;

28. Внес в ВР законопроект об отсрочке штрафов для "евробляхерив";

29. Назначил Ивана Баканова фактическим руководителем СБУ (напомним, ранее Баканов возглавлял ОАО "Студия Квартал-95";

30. Назначил первым заместителем руководителя ОП Сергея Трофимова, который с 2005 года работал исполнительным продюсером "Студии Квартал-95";

31. Назначил себе советников;

32. Анонсировал " государство в смартфоне ";

33. Превратил долю "Зе" в действенный фактор политической жизни;

34. Ввел новый термин, которым характеризуется Украинская политика - "факин"-индустрии;

35. Позволил себе обращение "мальчик" к журналисту;

36. Предложил легализовать игорный бизнес в пятизвездочных отелях;

37. Провел встречу с лидерами фракций ВР 8-го созыва, по результатам которой была изложена стенограмма о договоренностях, которые не были реализованы нардепами;

38. Назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны;

39. Дал интервью в спортзале в Брюсселе;

40. Встретился с руководством ЕС;

41. Встретился с Генсеком НАТО,

42. Посетил линию соприкосновения и Станице Луганской;

43. Встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель;

44. Встретился с президентом Франции Эммануэлем Макрона;

45. Встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо;

46. Принял участие в двадцать первой саммите Украина - Европейский Союз, который состоялся в Киеве;

47. Провел встречу с премьер-министром Молдовы Майей Санду;

48. Провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики;

49. Заслушав доклад правоохранителей Президенту о ходе расследования убийства Павла Шеремета;

50. Совершил визит в Турцию, где встретился президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом;

51. Встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем I и якобы отказался подписывать совместное заявление;

52. Встретился с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху (израильский чиновник такого уровня посетил Украину впервые за много лет)

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53. Призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа;

54. Пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом;

55. Провел совещание по функционированию новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду;

56. Обсудил недопустимости возвращения России к G7 с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макрона, председателем ЕС Дональдом Туском;

57. Выразил желание провести земельную реформу до конца года для того, чтобы в 2020 году открыть рынок земли в 40 млн га;

58. Пообещал ратификации соглашения о выплате пенсий между Украиной и Израилем;

59. Выразил желание достроить аэропорт в Черкассах (на это нужно 750 млн грн)

60. Предложил упростить визовый режим для стран, граждане которых едут на лечение в Украине;

61. Поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта;

62. Офисом Президента было озвучено желание для усиления позиций страны в информационной борьбе создать всемирный русскоязычный канал;

63. Назначил Сергея Шефира первым помощником президента;

64. Устроил прием для политиков, общественных деятелей и дипломатов в Мариинском дворце в День Независимости.

65. Анонсировал проект LIFT и пообещал прозрачный конкурс на председателей ОГА. Наконец, были попытки обсуждения кандидатов в социальных сетях;

66. Назначил ряд губернаторов;

67. Сменил ряд председателей РГА;

68. Сменил руководителей ряда областных управлений СБУ;

69. Сменил командующего Объединенных сил, назначив вместо генерал-лейтенанта Александра Сирского Владимира Кравченко, который был командующим войсками оперативного командования "Север";

70. Назначил Александра Сирского командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;

71. Сменил состав Национального инвестиционного совета;

72. Сменил состав СНБО в соответствии с кадровых назначений;

73. Сменил состав комиссии по вопросам помилования;

74. Назначил нового директора Института стратегических исследований - должность получил Александр Литвиненко, который ранее был заместителем секретаря СНБО;

75. Назначил Сергея Дайнеко новым руководителем Госпогранслужбы;

76. Назначил Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки;

77. Назначил Николая Балана руководителем Нацгвардии;

78. Назначил Абромавичюс членом наблюдательного совета "Укроборонпрома";

79. Внес в ВР законопроект об импичменте президента;

80. Внес в парламент законопроект, расширяющий действие закона о люстрации на депутатов и топ-чиновников. Речь идет о чиновниках, которые работали в Украине в период с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019-му;

81. Внес проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов;

82. Также зарегистрировал в Раде законопроект об изменениях избирательного законодательства, который, однако, не нашел поддержки;

83. Внес законопроект о наказании за кнопкодавства;

84. Пообещал не ликвидировать Министерство ветеранов;

85. Освободил посла США и еще 10 дипломатов;

86. Отменил ли не больше чем сотню старых указов глав государства, которые фактически не действовали;

87. заявил о планах инвестировать в инфраструктуру Украины не менее чем 20 млрд долларов;

88. Пообещал жителям Смелы, что они не останутся без тепла зимой;

89. Пообещал городов в Станице Луганской;

90. Пообещал, что жители Донецка будут говорить на том языке, на котором считают нужным;

91. Пообещал жителям ОРДЛО протянуть руку помощи в вопросе выплаты пенсий;

92. Пообещал защитить избирательные права внутренне перемещенных лиц;

93. Пообещал превратить Чернобыль в туристический объект;

94. Пригласил в Украину президента Беларуси Александра Лукашенко;

95. Попробовал шаурму на фоне АЗС Socar;

96. Сделал знаковое фото в подсолнухах;

97. Побывал на концерте "Лиги смеха" в Одессе и сделал фото на пляже в Одессе;

98. Заявил несколько челлендж, в частности на День Государственного флага;

99. Стал объектом для пародий "Вечернего квартала";

100. "Сделал их вместе" ... возможно.

На самом деле, это не полный перечень того, что сделал или пообещал Владимир Зеленский за первые сто дней своей деятельности. Но вывод напрашивается сам - судить о реальной и эффективной деятельности Главы государства и его команды еще рано. А вот рано это делать из-за того, что прошло слишком мало времени, или из-за того, что слишком много обещано - покажет время. Завтра, 29 августа, состоится первое заседание новоизбранного Совета и Владимир Зеленский получит собственную большинство, которого будет вполне достаточно для принятия большинства законодательных решений (кроме изменений в Конституцию). Вероятно, что в первые дни мы увидим результаты работы Зе! Команды и реализацию большинства обещаний. А возможно, увидим распад собранной наспех команды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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