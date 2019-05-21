Главою АП призначено Андрія Богдана
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володими Зеленський призначив Главою Адміністрації Президента України Андрія Богдана. Про це йдеться в указі №304/2019, передає УНН.
“Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, ураховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України „Про державну службу“ постановляю:
Призначити Богдана Андрія Йосиповича Главою Адміністрації Президента України”, — йдеться у тексті документу.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України. Відповідний Указ Глава держави підписав сьогодні, 21 травня.
Іншим своїм Указом Президент України звільнив генерала армії Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.