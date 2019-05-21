Новим начальником Генштабу ЗСУ призначено Руслана Хомчака
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України. Відповідний Указ Глава держави підписав сьогодні, 21 травня, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Нагадаємо, іншим своїм Указом Президент України звільнив генерала армії Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.
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Генерал армії Віктор Муженко очолював Генеральний штаб Збройних Сил України з липня 2014 року.
Довідка: Руслан Хомчак (нар. 5 червня 1967) — український військовик, генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Оперативного командування “Південь”. Учасник війни на сході України. Очолював Штабу СВ ЗСУ з 2016 року.