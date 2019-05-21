Полторака викликали до АП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Міністра оборони України Степана Полторака викликав до себе новий Президент України Володимир Зеленський. Про це у вівторок під АП розповів журналістам сам Полторак, передає кореспондент УНН.
Так, на питання про те, чому він сьогодні прийшов до Адміністрації Президента, Полторак відповів, що його "викликав Президент України".
Як повідомляв УНН, напередодні Полторак подав заяву на ім'я Президента України Володимира Зеленського про свою відставку.
Раніше в понеділок подав у відставку голова СБУ Василь Грицак.