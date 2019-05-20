Міністр оборони Полторак пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак подав заяву на ім'я Президента України Володимира Зеленського про свою відставку. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Пане Президенте - Верховний Головнокомандувач ЗСУ,.. прошу Вас розглянути встановленим порядком питання щодо звільнення мене з посади Міністра оборони України", - сказано у тексті оприлюдненої заяви, датованої 20 травня.
Нагадаємо, голова СБУ Василь Грицак подав у відставку.
Також нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський попросив нардепів відправити у відставку голів СБУ, ГПУ і Міноборони.