Зеленський попросив нардепів відправити у відставку голів СБУ, ГПУ і Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський попросив народних депутатів сьогодні ж відправити у відставку голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони. Про це Зеленський заявив під час урочистої промови з нагоди інавгурації з трибуни Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
"Прошу вас звільнити з посад голову СБУ, генерального прокурора України, міністра оборони України", - зазначив Зеленський.
При цьому, він додав, що ці звільнення – далеко не все, що нардепи можуть зробити за найближчі два місяці до дострокового припинення повноважень.
Нагадаємо, Володимир Зеленський, який здобув перемогу на президентських виборах в Україні, вступив на посаду Президента України.