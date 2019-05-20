Зеленський вступив на посаду Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Володимир Зеленський, який здобув перемогу на президентських виборах в Україні, вступив на посаду Президента України, передає УНН.
З рук голови КСУ Наталі Шаптали він отримав Знак Президента України, Гербову печатку Президента України, Булаву Президента України, перед цим голова ЦВК Тетяна Сліпачук вручила йому Посвідчення Президента України.
Таким чином, Зеленський офіційно став Президентом України.
Нагадаємо, Зеленський склав присягу народові України.
Як повідомляв УНН, почалося урочисте засідання ВР зі складання присяги президентом.