Зеленский вступил в должность Президента Украины

Из рук председателя КСУ Наталии Шапталы он получил Знак Президента Украины, Гербовую печать Президента Украины, Булаву Президента Украины, перед этим председатель ЦИК Татьяна Слипачук вручила ему удостоверение Президента Украины.

Таким образом, Зеленский официально стал Президентом Украины.

Напомним, Зеленский принес присягу народу Украины.

Как сообщал УНН, началось торжественное заседание ВР с принятия присяги президентом.