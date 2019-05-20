Почалося урочисте засідання ВР зі складання присяги президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Спікер ВР Андрій Парубій оголосив про початок урочистого засідання парламенту, на якому Володимир Зеленський має скласти присягу народові України, повідомляє УНН.
Володимир Зеленський перебуває за трибуною. Біля нього Конституція України та Пересопницьке Євангеліє.
Засідання почалося з виступу голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, яка виголошує результати виборів президента.
“Обраним Президентом України є Зеленський Володимир Олександрович”, — сказала Сліпачук.
Далі голова КСУ приводить до присяги.