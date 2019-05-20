Началось торжественное заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Спикер ВР Андрей Парубий объявил о начале торжественного заседания парламента, на котором Владимир Зеленский должен принести присягу народу Украины, сообщает УНН.
Владимир Зеленский находится за трибуной. У него Конституция Украины и Пересопницкое Евангелие.
Заседание началось с выступления председателя Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, которая произносит результаты выборов президента.
"Избранным Президентом Украины является Зеленский", - сказала Слипачук.
Далее председатель КСУ приводит к присяге.