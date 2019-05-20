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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100198 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111888 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137952 просмотра

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Зеленский попросил нардепов отправить в отставку глав СБУ, ГПУ и Минобороны

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский попросил народных депутатов сегодня же отправить в отставку председателя СБУ, генпрокурора и министра обороны. Об этом Зеленский заявил во время торжественной речи по случаю инаугурации с трибуны Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.

"Прошу вас уволить с должностей председателя СБУ, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины", - отметил Зеленский.

При этом, он добавил, что эти увольнения - далеко не все, что нардепы могут сделать в ближайшие два месяца до досрочного прекращения полномочий.

Напомним, Владимир Зеленский, который одержал победу на президентских выборах в Украине, вступил в должность Президента Украины.

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