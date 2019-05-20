Зеленский попросил нардепов отправить в отставку глав СБУ, ГПУ и Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский попросил народных депутатов сегодня же отправить в отставку председателя СБУ, генпрокурора и министра обороны. Об этом Зеленский заявил во время торжественной речи по случаю инаугурации с трибуны Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Прошу вас уволить с должностей председателя СБУ, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины", - отметил Зеленский.
При этом, он добавил, что эти увольнения - далеко не все, что нардепы могут сделать в ближайшие два месяца до досрочного прекращения полномочий.
Напомним, Владимир Зеленский, который одержал победу на президентских выборах в Украине, вступил в должность Президента Украины.