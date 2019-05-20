Министр обороны Полторак ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак подал заявление на имя Президента Украины Владимира Зеленского о своей отставке. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"Господин Президент - Верховный Главнокомандующий ВСУ,.. прошу Вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об увольнении меня с должности Министра обороны Украины", - говорится в тексте обнародованного заявления, датированного 20 мая.
Напомним, председатель СБУ Василий Грицак подал в отставку.
Также напомним, Президент Украины Владимир Зеленский попросил нардепов отправить в отставку глав СБУ, ГПУ и Минобороны.