Министр обороны Полторак ушел в отставку

"Господин Президент - Верховный Главнокомандующий ВСУ,.. прошу Вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об увольнении меня с должности Министра обороны Украины", - говорится в тексте обнародованного заявления, датированного 20 мая.

Напомним, председатель СБУ Василий Грицак подал в отставку.

Также напомним, Президент Украины Владимир Зеленский попросил нардепов отправить в отставку глав СБУ, ГПУ и Минобороны.