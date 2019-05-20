Голова СБУ Грицак подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що у понеділок, 20 травня, подає на розгляд новообраному Президенту України Володимиру Зеленському рапорт про своє звільнення з займаної посади. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
"Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраному Президенту України рапорт про своє звільнення з посади голови СБУ", - вказано у заяві Грицака.
Також він повідомив, що "у встановленому Військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди, які пліч-о-пліч зі мною встали на захист України у найважчі дні російської збройної агресії".
"Робимо це щиро, цілком усвідомлюючи право нового Президента України ініціювати кадрові зміни у керівництві Служби", - вказав Грицак.
З його слів, колективу Служби безпеки України є чим пишатися.
"Були і помилки. Не все, що думалося, вдалося. У силу різних причин, але точно не через брак волі. Ми завжди враховували критику на адресу Служби з боку справжніх патріотів України. Водночас, захищали і будемо захищати честь СБУ від гіпертрофованих інсинуацій тих, хто намагається заробити на критиці власні політичні дивіденди", - додав голова СБУ.
"Буду відвертим перед українцями: свій рапорт написав із важким серцем. Так само як всі інші, переживаю за майбутнє Служби і держави, бачу як піднімає голову проросійський реваншизм в Україні", - додав Грицак.
"Допоки ж Президент України і Верховна Рада України у визначеному Конституцією України порядку не вирішить питання, хто має очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави та українського народу", - зауважив він.
Нагадаємо, Грицак у липні 2015 року призначений головою Служби безпеки України.