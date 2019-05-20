Голова СБУ Грицак подав у відставку

КИЇВ. 20 травня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що у понеділок, 20 травня, подає на розгляд новообраному Президенту України Володимиру Зеленському рапорт про своє звільнення з займаної посади. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.